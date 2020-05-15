Обладатель Кубка кубков 1975: Лобановский предложил не одну, а несколько тактических моделей

Вчера, 14 мая, прошло 45 лет с дня победы "Динамо" в Кубке Кубков. В финале киевляне обыграли венгерский "Ференцварош" со счетом 3:0.

Лучший бомбардир "бело-синих" в том еврокубковом сезоне (7 мячей в 9 матчах) и автор 2 забитых мячей в финальном поединке Владимир Онищенко поделился воспоминаниями.

- Верится ли вам, что с дня той великой победы прошло 45 лет, или это все было словно вчера?

- Я в сознании несмотря на то, что мне уже 70 лет. Поэтому верится, и я все хорошо помню. Ничего удивительного тогда не произошло. Все закономерно, мы просто хорошо выполнили свою работу, вследствие чего и завоевали этот кубок. Этот успех - сочетание многих факторов. Отдельно без кого-то или чего-то победа бы не состоялась. Собралось шикарное поколения индивидуально сильных и разноплановых футболистов.

Это поколение собирал не только Лобановский, но и предыдущие тренеры. Лобановский, в частности, предложил новаторскую методическую работу с новой тактической моделью, и не одной, а несколькими. И мы применяли их успешно. Чувствовали, что ничем не уступаем ни немцам, ни голландцам, ни командам из других стран, которые были законодателями моды в мировом футболе. Мы все герои своего времени, наше поколение сделало все, что смогло. Пусть придут другие и сделают больше.

- Часто вспоминаете о том еврокубковом сезоне и финал с "Ференцварошем", когда встречаетесь с вашими бывшими партнерами и друзьями?

- Нет, мы об этом не говорим. Нам не свойственно говорить о том, что было. Вспоминают болельщики, специалисты, журналисты. Мы же просто следим за тем, что происходит в современном футболе и надеемся, что в скором будущем наши футболисты не только повторять, но и превзойдут наши достижения, а мы порадуемся этому. Как долго этого ждать? Я не специалист по прогнозам. Надеюсь, я к тому времени доживу. Или это увидят хотя бы мои дети или молодое поколение болельщиков.

- По вашему мнению, современная молодежь достаточно хорошо знает историю "Динамо" и достижения 1975-го и 1986-го годов?

- Думаю, те, кто действительно болеет, интересующихся историей. Сейчас информации много, она в свободном доступе. В Интернете можно посмотреть игры с нашим участием. Это уже не является чем-то недоступным, наоборот, возможностей стало гораздо больше, стоит только захотеть.

- Что у вас осталось на память после еврокубкового сезона 1975 года?

- Из мелочей - немецкий "Айнтрахт" подарил электробритву "Брауншвейг", а голландский ПСВ "Эйндховен" - бритву «Филипс». Мы тоже что-то дарили, но именно, не вспомню. Этими подарками занимались не игроки, а администраторы.

Но все это мелочи жизни. Гораздо важнее, что тогда наша команда была лучшей в Европе. Самый большой и самый дорогой подарок в моей жизни мы сделали себе сами в виде победы в Кубке Кубков и Суперкубка. У нас была цель, и мы приложили огромные усилия, проделали огромную работу, чтобы ее достичь. Всем процессом руководил прекрасный менеджер Валерий Лобановский, который смог привести команду к такому успеху, сделать так, чтобы мы поверили в то, что это возможно. Также радует, что многие ребята, моих партнеры по команде, еще живы, и мы можем общаться.

А на память с финального матча у меня остались фотографии и медаль от УЕФА. С годами у нас появились видеозаписи финальной игры Кубка кубков с "Ференцварошем" и матчей за Суперкубок Европы с "Баварией".

- Происходило ли что-то необычное накануне вылета в Базель на финальный поединок?

- Да, на матч мы впервые летели чартером из Киева. Это было исключением из правил. Насколько я владел информацией, Лобановский обратился лично к секретарю ЦК Украины Щербицкого с просьбой предоставить чартер. После победы над "Ференцварошем" это стало постоянным. С целью лучшей подготовки, чтобы не тратить силы на переезды и дополнительные пересадки, "Динамо" стало летать чартерами.

Но до этого произошел еще один интересный эпизод. Перед отъездом в Швейцарию нас сразу после календарной игры чемпионата Союза с "Араратом" закрыли на базе. А мы с Витей Колотовым только поженились. Конечно же, хотелось вырваться в город хотя бы на несколько часов. Сыграли на религиозных чувствах Лобановского - попросились съездить во Владимирский собор поставить свечи. Лобановский сразу, без разговоров дал добро. Конечно, сначала побежали по домам. Но и во Владимирский зашли, поставили три свечи. Символично, что за несколько дней ровно три мяча забили в ворота "Ференцвароша".

- Никогда не было мыслей, что что-то может не получиться?

- Когда мы проводили подготовку в 1974-75 годах, спрашивали себя: не зря все? Валерий Васильевич дипломатично ответил: может что-то и получится. Но в итоге эта работа оказалась не напрасной, она принесла результат. Болельщики "Динамо" ждали от нас этой победы. Но история показывает, что громкие успехи приходят не сразу, фундамент для них закладывали наши предшественники, ветераны прошлых лет. Поколение футболистов, которое было до нас, делало первые шаги в работе по достижению высоких результатов: выиграли чемпионат СССР, затем Кубок, потом успешно выступали на арене.

Мы же перенимали их опыт и преодолели планку, которая была ими поднята. Это был общий успех нескольких поколений, постепенно подбирались к такому результату. Даже импресарио, занимавшийся организацией зарубежных матчей и турниров нашей команды признался, что накануне игры зашел на тренировку к венграм и сказал, мол, не волнуйтесь, "Динамо" вас все равно обыграет - настолько он был у нас уверен и знал, на что мы были способны тогда.

- Какая игра была самой сложной на пути к Кубку Кубков?

- По результату может показаться, что с "Ференцварошем" была легкая игра. Ничего подобного. Эта команда на своем пути выбила английские клубы и не случайно попала в финал. Венгерский футбол тогда был на очень высоком уровне. На нашем пути также были очень серьезные команды: и немцы, и лидер чемпионата Голландии ...У нас не было ни одной легкой игры, начиная с первой и заканчивая финалом. Например, ПСВ «Эйндховен» мы в первом матче обыграли 3:0, но в ответном матче пропустили первыми, и только благодаря мячу Леонида Буряка сняли вопрос о победителе. В итоге проиграли 1:2, но этого хватило, чтобы пройти дальше.

- Что происходило в раздевалке после матча, когда вы принесли туда Кубок?

- Начальник команды Александр Петрашевский заранее подготовил шампанское, наверное, на всякий случай. Помню, в кубок поместилось семь бутылок. Многие менеджеры и специалисты не сомневались в победе «Динамо». Шампанское мы пригубили, но самые яркие впечатления остались о том, как нас тепло встретили в аэропорту, хотя было довольно поздно - 22.30.

После небольшой пресс-конференции поехали на базу. Наша любимая «мама», хозяйка базы, Ольга Трофимовна Подуран, приготовила нам ужин. Конечно, было шампанское, Валерий Васильевич сказал тост, вспомнил тот разговор, когда мы задавались вопросом - а вдруг вся эта работа не принесет результата? "А теперь я могу ответить на ваш вопрос", - сказал Лобановский. Он поднял кубок, поблагодарил нас и поздравил нас с первой серьезной победой. Мы верили в мечту - и она сбылась. Благодарен судьбе за то, что оказался в нужное время в нужном месте.

- Правда ли, что у вас было повреждение накануне финала?

- Да, перед финалом мы играли с "Араратом" в чемпионате, и после того матча у многих были травмы. Поединок в Ереване был серьезным, никто никому не хотел уступать. У меня был микронадрыв мышцы. Определенный дискомфорт я чувствовал. Однако, мы основательно подготовились к этой игре, а результат вписан в историю. К счастью, наша медицина сработала максимально эффективно, и все подошли к матчу в боевой готовности. Конечно, были мысли, что мог и не сыграть в финале, но не более того. В другом воспоминания, конечно, приятные.

- Какой забитый мяч "Ференцварошу" вам больше нравится?

- Те мячи, которые приносят результат команде, наиболее памятные. Конечно, они оба принесли удовольствие. Это нормально, кто-то создает моменты, кто их завершает. Здесь нет ничего сверхъестественного. Не я бы забил, так это сделал бы кто-то другой, это не столь важно. Тогда в "Динамо" выступали игроки, для которых не было второстепенных матчей. Люди были по характеру победителями и имели цель - Кубок Кубков.

Что касается второго гола ...Помню, раньше в составе юношеской сборной СССР я играл во Франции против сборной Англии, и удалось забить примерно с этой же «точки». С-за пределов штрафной, ударом в ближнюю «девятку». Возможно, это была уже не случайность, а определенный навык сформировался, следствие сделанного - позиция на поле, с которой ты можешь забить.

- В том сезоне на вторые таймы вы могли не выходить, ведь все свои семь мячей забили до перерыва...

- Для второго тайма у нас был Блохин (улыбается). Он, в отличие от меня, забивал в том Кубке кубков только во второй 45-минутке.

- Вслед за Кубком Кубков «Динамо» победило в Суперкубке УЕФА, сокрушив "Баварию". Эта победа для динамовцев была более значимой?

- Не стоит говорить об одной игре с «Ференцварошем». Речь идет о долгий путь. Здесь ПСВ, «Айнтрахт», софийский ЦСКА, который был неплохой командой. И с турецким «Бурсаспором» попотеть пришлось. В Кубке Кубков провели 9 игр, а против «Баварии» - всего две. Правда, играли мы против чемпиона Европы среди клубов. Я бы не стал сравнивать эти два турнира - один длиннее, другой - короткий.

- Что за метаморфоза произошла с командой, которая в 1975-м выиграла Кубок Кубков, а за год уступила «Сент-Этьену» после домашней победы 2:0?

- Возможно, была неправильная подготовка. На наши плечи легло огромное нагрузки. В 1974-м году «Динамо» выиграло и Кубок, и чемпионат, прошли всю осень в еврокубках. 1975-й - то же самое, чемпионство и еврокубки. Вернувшись после 18-ти дневного отпуска, было ощущение, что мы не отдохнули. И сразу же изнурительная подготовка - выехали в высокогорье, где никогда раньше не готовились. Чувство усталости не покидало ежедневно. В 1976 году мы были далеко не такими свежими, как два года до этого. Спад произошел из-за перегрузки. Обвинять кого-то одного несерьезно.