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УАФ хочет, чтобы на каждый отдельный матч УПЛ получили допуск 200 человек
Присутствие зрителей на данный момент даже не обсуждается
Директор юридического департамента УАФ Игорь Грищенко подтвердил информацию о доигрывании нынешнего сезона УПЛ при пустых трибунах. Также он сообщил о переговорах с Министерством здравоохранения касательно количества людей, которые будут допущены к играм.
"Матчи при пустых трибунах – это позиция Министерства здравоохранения и опыт мировых организаций. В частности, Всемирная организация здравоохранения говорит, что сейчас вообще не обсуждается проведения игр со зрителями.
К Минздраву был поставлен вопрос об определении предельного количества лиц, которые могут быть задействованы во время матча без зрителей. Мы просим о 200 человек, включая представителей обеих команд, персонал стадиона, болбоев, правоохранителей, ДСНС, телетрансляторов и так далее.
Мы донесли до клубов эту информацию. Возникли некоторые вопросы. В рабочем порядке мы будем все выяснять с Министерством, чтобы получить четкий алгоритм выхода из карантина", – заявил Грищенко.
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