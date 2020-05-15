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УАФ хочет, чтобы на каждый отдельный матч УПЛ получили допуск 200 человек

Премьер-лига
(1 голосов)

Присутствие зрителей на данный момент даже не обсуждается

УАФ хочет, чтобы на каждый отдельный матч УПЛ получили допуск 200 человек
Новина українською

Директор юридического департамента УАФ Игорь Грищенко подтвердил информацию о доигрывании нынешнего сезона УПЛ при пустых трибунах. Также он сообщил о переговорах с Министерством здравоохранения касательно количества людей, которые будут допущены к играм.

"Матчи при пустых трибунах – это позиция Министерства здравоохранения и опыт мировых организаций. В частности, Всемирная организация здравоохранения говорит, что сейчас вообще не обсуждается проведения игр со зрителями.

К Минздраву был поставлен вопрос об определении предельного количества лиц, которые могут быть задействованы во время матча без зрителей. Мы просим о 200 человек, включая представителей обеих команд, персонал стадиона, болбоев, правоохранителей, ДСНС, телетрансляторов и так далее.

Мы донесли до клубов эту информацию. Возникли некоторые вопросы. В рабочем порядке мы будем все выяснять с Министерством, чтобы получить четкий алгоритм выхода из карантина", – заявил Грищенко.

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В статье: Украинская Премьер-лига УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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