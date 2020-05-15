Пиварич: Люблю теннис. Занимаюсь им с детства

Защитник "Динамо" Йосип Пиварич рассказал о том, какими видами спорта он увлекается кроме футбола.

- Какими видами спорта интересуешься, кроме футбола?

- Мой второй любимый спорт после футбола – теннис.

- Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?

- Чаще всего играю в теннис. Люблю как играть, так и смотреть. Я занимался теннисом в детстве.

- Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируешь?

- Очень сильно уважаю Роджера Федерера. Если честно, сейчас не так часто смотрю другие виды спорта, так как много времени уделяю детям. В основном смотрю только футбол. Но если играет национальная сборная Хорватии по другим видам спорта, например, по гандболу, то смотрим и болеем.

- Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Кроме футбола и тенниса в школе я занимался очень многими видами спорта – гандболом, баскетболом, настольным теннисом. Люблю все виды спорта. Наверное, пробовал играть во все.

- Какие спортивные матчи оставили больше всего впечатлений?

- Учитывая наш график, времени на посещение спортивных событий не так много, стараюсь проводить свободное время с семьей. Из тех нефутбольных соревнований, которые я посетил, больше всего запомнились игры NBA. Я был на двух матчах, в Майами и Далласе.