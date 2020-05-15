Фред: Я заслужил вызов на ЧМ-2018. Я играл в Шахтере, а этот клуб был витриной

Экс-хавбек "Шахтера" Фред, который сейчас играет за "Манчестер Юнайтед", рассказал о том, как попал в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018.

"Меня вызвали в сборную на чемпионат мира-2018, и это было не просто так. Многие критиковали меня, говорили, что я не заслужил поездки на ЧМ, но я знаю, что показывал хороший футбол и был достоин поехать в Россию

Я играл в "Шахтере", а этот клуб был витриной. Конечно, преувеличивать мои достижения также не стоит, но я отлично играл в Лиге чемпионов. Я заслужил вызов, и получил его от Тите. Я мог помочь той команде", - отметил Фред.

Напомним, на ЧМ-2018 Фред не провел ни одного матча, четырежды оставаясь в запасе своей команды.

Ну а Бразилия на том ЧМ дошла до четвертьфинала, где уступила Бельгии 1:2. Такое выступление команды пресса и болельщики сочли провалом и нещадно критиковали игроков и главного тренера Тите за несбалансированный состав.