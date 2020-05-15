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Шапаренко: Очень хотел уйти в аренду, нужно было только согласие Суркиса

Премьер-лига
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Хавбек рассказал о своем желании играть

Шапаренко: Очень хотел уйти в аренду, нужно было только согласие Суркиса
Новина українською

21-летний хавбек "Динамо" Николай Шапаренко признался, что был готов уйти в аренду ради игровой практики.

"Да, я мог уйти в аренду – нужно было только согласие Игоря Михайловича Суркиса, и я перехожу. Я сам хотел, ведь это очень трудно – я хочу играть, прошел этап U-21 и дубля, мне хочется играть в основе больше.

В этом и проблема большинства аренд у "Шахтера" и "Динамо", что отпускают своих игроков без права выкупа. Смысл клубу брать футболиста на год, чтобы его разыграть под "Динамо"? Им выгоды нет от этого. А если ты берешь футболиста с правом выкупа – то почему нет. Это же выгодно для них.

А когда тебя снова отправляют в U-21, то понимаешь, что все это у тебя уже было. Не то что бы мотивация исчезла, но настроения выступать за U-21 уже нет. Я очень хотел уйти, чтобы играть", – пояснил Шапаренко.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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