Олимпик вышел из карантина и сдал тесты на коронавирус

15 мая тренерский штаб, персонал и футболисты "Олимпика" собрались на базе в Счастливом, где команду ждало тестирование на COVID-19.

Процедура заняла 2 часа. Результаты "олимпийцы" узнают уже завтра. Если все тесты будут отрицательными, команда начнёт полноценную подготовку к возобновлению чемпионата в ближайшие дни.

Сегодня же, соблюдая все меры предосторожности и рекомендации, дончане провели теоретическое занятие и облегченную тренировку.