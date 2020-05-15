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Олимпик вышел из карантина и сдал тесты на коронавирус

Премьер-лига
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Результаты будут известны уже завтра

Олимпик вышел из карантина и сдал тесты на коронавирус
Новина українською

15 мая тренерский штаб, персонал и футболисты "Олимпика" собрались на базе в Счастливом, где команду ждало тестирование на COVID-19.

Процедура заняла 2 часа. Результаты "олимпийцы" узнают уже завтра. Если все тесты будут отрицательными, команда начнёт полноценную подготовку к возобновлению чемпионата в ближайшие дни.

Сегодня же, соблюдая все меры предосторожности и рекомендации, дончане провели теоретическое занятие и облегченную тренировку.

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В статье: Олимпик (Донецк) коронавирус
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Источник:
ФК Олимпик

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