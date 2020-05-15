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Конопля: На тренировках стараемся не здороваться за руки, а локтями
Десна готовится к рестарту сезона
Арендованный у "Шахтера" защитник "Десны" Ефим Конопля поделился последними новостями из лагеря черниговской команды.
"Сейчас акцент на том, чтобы плавно подойти к силовым нагрузкам. Готовимся к рестарту чемпионата. Еще точно не понятно, когда он начнется. Надеемся, что как можно скорее.
Тренировки обычные, как всегда. Просто все обрабатывают руки, стараемся не здороваться за руки, а локтями", - сказал Конопля.
Напомним, что на данный момент "Десна" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
15.05.2020 в 22:31
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ACB (Чернигов)
15.05.2020 в 22:42
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