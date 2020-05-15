Конопля: На тренировках стараемся не здороваться за руки, а локтями

Арендованный у "Шахтера" защитник "Десны" Ефим Конопля поделился последними новостями из лагеря черниговской команды.

"Сейчас акцент на том, чтобы плавно подойти к силовым нагрузкам. Готовимся к рестарту чемпионата. Еще точно не понятно, когда он начнется. Надеемся, что как можно скорее.

Тренировки обычные, как всегда. Просто все обрабатывают руки, стараемся не здороваться за руки, а локтями", - сказал Конопля.

Напомним, что на данный момент "Десна" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ.