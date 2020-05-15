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Конопля: На тренировках стараемся не здороваться за руки, а локтями

Премьер-лига
(1 голосов)

Десна готовится к рестарту сезона

Конопля: На тренировках стараемся не здороваться за руки, а локтями
Новина українською

Арендованный у "Шахтера" защитник "Десны" Ефим Конопля поделился последними новостями из лагеря черниговской команды.

"Сейчас акцент на том, чтобы плавно подойти к силовым нагрузкам. Готовимся к рестарту чемпионата. Еще точно не понятно, когда он начнется. Надеемся, что как можно скорее.

Тренировки обычные, как всегда. Просто все обрабатывают руки, стараемся не здороваться за руки, а локтями", - сказал Конопля.

Напомним, что на данный момент "Десна" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Десна (Чернигов) Ефим Конопля коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
15.05.2020 в 22:31
а в единоборствах в сторону выдыхают? :)
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ACB (Чернигов)
15.05.2020 в 22:42
В ОЗК играть будем))
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