Премьер-лига
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Карпаты сдали тесты на COVID-19
Львовяне вышли из карантина
15 мая "Карпаты" после двухмесячной паузы собрались для прохождения ПЦР-тестов.
Тренеры, игроки и персонал клуба в составе небольших групп сдали тесты на COVID-19.
К полноценным тренировкам команда приступит после того, как будут известны результаты тестов.
Напомним, что "Карпаты" ушли на карантин на последнем месте турнирной таблицы УПЛ.
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Источник:ФК Карпаты
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