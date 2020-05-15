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Карпаты сдали тесты на COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне вышли из карантина

Карпаты сдали тесты на COVID-19
Новина українською

15 мая "Карпаты" после двухмесячной паузы собрались для прохождения ПЦР-тестов.

Тренеры, игроки и персонал клуба в составе небольших групп сдали тесты на COVID-19.

К полноценным тренировкам команда приступит после того, как будут известны результаты тестов.

Напомним, что "Карпаты" ушли на карантин на последнем месте турнирной таблицы УПЛ.

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В статье: Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
ФК Карпаты

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