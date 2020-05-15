Караваев: Уверен, что к матчу с Шахтером Динамо подойдет в максимально возможных кондициях

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев рассказал, чем команда занимается после выхода из карантина, а также о готовности набрать оптимальные кондиции до возобновления чемпионата.

- На чем делается акцент на первых тренировках после выхода из карантина?

- В принципе, все в комплексе – много внимания уделяем тактике, работаем над техникой, есть скоростные и силовые упражнения. В целом, работаем в том же режиме, что и до карантина в соревновательный период.

- То есть, втягивающих тренировок не было?

- Нет, у нас сейчас полноценный тренировочный процесс, как и во время чемпионата.

- Первые тренировки, наверняка, были эмоциональными – все соскучились и друг за другом, и за футболом…

- Да, есть такое. Непривычно, ведь давно вместе не тренировались, соскучились за двухсторонками десять на десять, тем же держанием мяча. Видно, как всех ребят переполняют эмоции.

- Премьер-лига постановила, что чемпионат возобновится 30 мая. Успеете набрать кондиции, ведь сразу же "Динамо" ожидает противостояние с "Шахтером"?

- На данный момент того тренировочного процесса, который нам предлагается тренерским штабом, вполне хватает. Уверен, что мы подойдем к возобновлению чемпионата в максимально возможных кондициях, чтобы показывать в матчах хорошую игру и добиваться результата. Насчет оптимальных кондиций говорить не берусь, ведь мы никогда не попадали в подобные ситуации, как сейчас, а как оно получится, посмотрим уже после начала чемпионата.