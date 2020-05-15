Цыганык: УАФ разрешит клубам выбирать, где играть. Шахтер и Динамо могут сыграть в Киеве

Известный украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, что решение о том, что чемпионат возобновится 30 мая пока что условное, а команды будут проводить матчи там, где им удобно.

"Решение о возобновлении сезона 30-го мая пока условное. МОЗ Украины должно разрешить. Возможно, что возвращение может затянуться, могут начать через неделю после заявленной даты.

Мы знаем, что "Шахтер" и "Динамо" предложили доиграть чемпионат в Киеве, но "Александрия" и "Заря" против. Насколько я знаю, УАФ даст клубам возможность самим решать, где играть, если клубы сами договорятся. То есть "Шахтер" сейчас в Киеве и "Динамо" в Киеве, поэтому они между собой договорятся не ехать в Харьков, а сыграть тут. Им нет смысла ехать в Харьков ради матча при пустых трибунах", - сказал Цыганык.