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Цыганык: УАФ разрешит клубам выбирать, где играть. Шахтер и Динамо могут сыграть в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

При пустых трибунах горнякам нет смысла проводить матч в Харькове

Цыганык: УАФ разрешит клубам выбирать, где играть. Шахтер и Динамо могут сыграть в Киеве
Новина українською

Известный украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, что решение о том, что чемпионат возобновится 30 мая пока что условное, а команды будут проводить матчи там, где им удобно.

"Решение о возобновлении сезона 30-го мая пока условное. МОЗ Украины должно разрешить. Возможно, что возвращение может затянуться, могут начать через неделю после заявленной даты.

Мы знаем, что "Шахтер" и "Динамо" предложили доиграть чемпионат в Киеве, но "Александрия" и "Заря" против. Насколько я знаю, УАФ даст клубам возможность самим решать, где играть, если клубы сами договорятся. То есть "Шахтер" сейчас в Киеве и "Динамо" в Киеве, поэтому они между собой договорятся не ехать в Харьков, а сыграть тут. Им нет смысла ехать в Харьков ради матча при пустых трибунах", - сказал Цыганык.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
15.05.2020 в 21:40
Оппа, а вот и логика подоспела. А Заря и Александрия пусть километраж наматывают.
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