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Шапаренко: Было предложение от Шахтера, но я с детства болею за Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

С детства за Динамо

Шапаренко: Было предложение от Шахтера, но я с детства болею за Динамо
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, который является воспитанником "Мариуполя", рассказал, почему он выбрал киевский клуб, а не в "Шахтер".

"У меня были предложения от "Шахтера", но выбрал "Динамо", потому что с детства болел за этот клуб.

Когда поступило предложение от киевлян, не раздумывая, сразу же перешел", – сказал Шапаренко.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Шапаренко
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