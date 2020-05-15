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Шапаренко: Было предложение от Шахтера, но я с детства болею за Динамо
С детства за Динамо
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, который является воспитанником "Мариуполя", рассказал, почему он выбрал киевский клуб, а не в "Шахтер".
"У меня были предложения от "Шахтера", но выбрал "Динамо", потому что с детства болел за этот клуб.
Когда поступило предложение от киевлян, не раздумывая, сразу же перешел", – сказал Шапаренко.
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Источник:телеграм-канал Записки Динамовца
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