Шапаренко: Было предложение от Шахтера, но я с детства болею за Динамо

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, который является воспитанником "Мариуполя", рассказал, почему он выбрал киевский клуб, а не в "Шахтер".

"У меня были предложения от "Шахтера", но выбрал "Динамо", потому что с детства болел за этот клуб.

Когда поступило предложение от киевлян, не раздумывая, сразу же перешел", – сказал Шапаренко.