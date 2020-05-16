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Главный санитарный врач Украины рассказал, когда фанаты смогут вернуться на стадионы

Премьер-лига
(2 голосов)

Это произойдёт не раньше июля

Главный санитарный врач Украины рассказал, когда фанаты смогут вернуться на стадионы
Новина українською

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал об условиях возвращения фанатов на стадионы.

"Я сам хочу, чтобы чемпионат Украины возобновился, поскольку без футбола некомфортно себя чувствую. Хотелось бы как можно быстрее попасть на сектор, но, к сожалению, это будет еще не скоро - не раньше июля мы можем возобновить матчи со зрителями.

К сожалению, Украина сейчас находится в так называемом плато заболеваемости - в день фиксируется около 500 зараженных. Это ситуация, которая позволяет нам смягчать карантин, поскольку система МОЗ с ней справляется. Однако это не сигнал того, что страна выходит с эпидемии.

Футбол без зрителей - это не футбол. Все команды играют для них. Я всегда призывал украинцев приходить на матчи, только так можно поддержать любимую команду. Что касается эпидемиологической ситуации, уверяю, что посещение стадиона может спровоцировать распространение коронавирусной болезни", – сказал Ляшко в эфире ТК Футбол.

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В статье: коронавирус
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Источник:
ТК Футбол
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Комментарии (1)
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cavo48
16.05.2020 в 11:03
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Эйфоретик
16.05.2020 в 10:42
Ждём наш дворовой чемпионат,без зрителей,интриги,красоты футбола.
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