Игроки и сотрудники Днепра-1 узнали результаты тестов на коронавирус

Тесты на коронавирус у всех футболистов и сотрудников "Днепра-1" показали отрицательный результат.

Команда может возобновить полноценный тренировочный процесс. Ранее, президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​заявил, что за два месяца карантина футболисты клуба под руководством тренеров отрабатывали индивидуальные качества.

Напомним, что возобновление УПЛ ожидается 30 мая. По словам Березы, задачи не меняются - "Днепр-1" должен претендовать на еврокубковую зону.