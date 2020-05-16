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Игроки и сотрудники Днепра-1 узнали результаты тестов на коронавирус
Можно возобновлять полноценные тренировки
Тесты на коронавирус у всех футболистов и сотрудников "Днепра-1" показали отрицательный результат.
Команда может возобновить полноценный тренировочный процесс. Ранее, президент СК "Днепр-1" Юрий Береза заявил, что за два месяца карантина футболисты клуба под руководством тренеров отрабатывали индивидуальные качества.
Напомним, что возобновление УПЛ ожидается 30 мая. По словам Березы, задачи не меняются - "Днепр-1" должен претендовать на еврокубковую зону.
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Источник:СК Днепр-1
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