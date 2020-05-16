Денис Бойко: В детстве был сосредоточен только на футболе

Голкипер "Динамо" Киев Денис Бойко ответил на вопросы клубной анкеты.

1. Какими видами спорта интересуешься, кроме футбола?

- В основном, только баскетбол. Но когда бываю в США, то пытаюсь посетить максимум разных спортивных мероприятий, таких как NBA, NFL, NHL, MLB.

2. Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?

- В баскетбол, волейбол и гандбол. Пару раз в бейсбол пробовал.

3. Кому из спортсменов или команд в других видах спорта симпатизируешь?

- Для меня это Леброн Джеймс.

4. Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- Нет. Был сосредоточен только на футболе

5. Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- В Америке любое спортивное мероприятие – это, в первую очередь, шоу! Все сделано специально для зрителей, атмосфера очень крутая на протяжении всего матча! Очень много людей посещают баскетбол, хоккей, бейсбол или американский футбол не только, чтобы посмотреть матч, – многие просто приходят, чтобы развлечься с друзьями, поучаствовать в различных конкурсах, отдохнуть, послушать классную музыку, так как на каждом матче выступают известные ди-джеи. Ещё был на нескольких крутых музыкальных концертах в Европе – тоже незабываемые эмоции.