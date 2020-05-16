Болбат: Я вижу себя только в Шахтере. Это была моя мечта

Игрок "Шахтера" Сергей Болбат поделился мнением о Лиге Чемпионов и возможном выигрыше Лиги Европы.

– Какими были твои эмоции, когда играл в Лиге чемпионов?

– Когда вышел впервые в стартовом составе, переживал очень сильно. Не верилось. Ты всю жизнь работаешь и ждешь этого момента, и когда он случается, включаешь все внутренние резервы и справляешься с эмоциями. На самом деле, когда ты уже в игре, волнение уходит. Я не первый, кто об этом говорит. Ты изолируешься от мира и выполняешь свою роль на поле. А волнение больше до матча.



– Забить в финале Лиги чемпионов, но проиграть или выиграть Лигу Европы?

– Выиграть Лигу Европы.



– Хотел бы сменить свой игровой номер?

– Нет, я уже так привык к нему!



– Какие фильмы посоветуешь?

– Мы с женой начали смотреть "Бумажный дом" – это просто бомба, а не сериал. Очень крутой, топ-1 для меня сегодня. Всем рекомендую. А так, в последнее время больше толком ничего не посмотрели.



– Назовешь еще трех спортсменов из Волновахи на высшем уровне, кроме тебя и Ордеца?

– Сергей Гринь и Дима Топалов. Наверное, из футболистов все. Из других видов спорта, к сожалению, не знаю.



– Расскажи о состоянии Максима Малышева. Поддерживает ли его команда?

– Да, конечно, мы на связи. Дружим и часто общаемся. У него достаточно сложная ситуация с травмой. Все верят в Макса и ждут его на поле. Думаю, когда он вернется, это будет показательный момент для других – несмотря на трудности, потеряв такой период времени, возможно вернуться. Все помнят, как он полезен команде, знают его качества. Желаю Максу только здоровья, чтобы травмы миновали.



– В каком клубе и лиге видишь себя через пять лет?

– Я вижу себя только в "Шахтере". Это была моя мечта. Рад, что нахожусь в этом клубе, где все на высочайшем уровне.