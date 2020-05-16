  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Шахтер - Динамо состоится на НСК Олимпийский - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Шахтер - Динамо состоится на НСК Олимпийский - Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

24-й тур УПЛ должен быть сыгран 30 мая

Матч Шахтер - Динамо состоится на НСК Олимпийский - Источник
Новина українською

Матч 24-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве, сообщает телеграмм-канал "Динамо" Киев Inside.

"В случае возобновления чемпионата 30 мая дерби "Шахтёр" - "Динамо" действительно будет проведено в Киеве. Инициатива исходила лично от руководства донецкого клуба, киевлянам оставалось лишь дать своё согласие. УПЛ проинформирована.

По данным на сегодняшний день, 4 клуба из первой шестерки будут проводить домашние матчи в Киеве. "Шахтёр" на НСК и "Оболонь-Арене", "Десна" и "Колос" поделят "Оболонь-Арену" и стадион им.Лобановского, "Динамо", скорее всего, на НСК и домашнем ст. Лобановского.

"Заря" и "Александрия" планируют играть на домашних аренах. И самое главное, учитывая абсолютную аморфность ФФУ по поводу медпротокола (тестирование, финансирование и т.п ), медпротокол похоже будет существовать только на бумаге. Вся ответственность возложена на клубы. Механизма такой ответственности не предусмотрено. В случае заражений вина будет возложена на руководство команд и их медслужбы", - говорится в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига Классическое дерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
16.05.2020 в 15:06
Ну і правильно... Навіщо тащитися в інше місто, коли більшість гравців обох команд відбуває карантин саме у Києві. Вболівальникам на трибуни ЗАСЬ! До того 30... 40 хвилин це ж 5... 6 годин пертися на автобусі.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...