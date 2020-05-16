Матч Шахтер - Динамо состоится на НСК Олимпийский - Источник

Матч 24-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве, сообщает телеграмм-канал "Динамо" Киев Inside.

"В случае возобновления чемпионата 30 мая дерби "Шахтёр" - "Динамо" действительно будет проведено в Киеве. Инициатива исходила лично от руководства донецкого клуба, киевлянам оставалось лишь дать своё согласие. УПЛ проинформирована.

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По данным на сегодняшний день, 4 клуба из первой шестерки будут проводить домашние матчи в Киеве. "Шахтёр" на НСК и "Оболонь-Арене", "Десна" и "Колос" поделят "Оболонь-Арену" и стадион им.Лобановского, "Динамо", скорее всего, на НСК и домашнем ст. Лобановского.

"Заря" и "Александрия" планируют играть на домашних аренах. И самое главное, учитывая абсолютную аморфность ФФУ по поводу медпротокола (тестирование, финансирование и т.п ), медпротокол похоже будет существовать только на бумаге. Вся ответственность возложена на клубы. Механизма такой ответственности не предусмотрено. В случае заражений вина будет возложена на руководство команд и их медслужбы", - говорится в сообщении.