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ФК Мариуполь сдал тесты на коронавирус и готов приступать к тренировкам
Игроки и персонал "азовцев" получили отрицательные результаты тестов
Официальный сайт ФК "Мариуполя" сообщил о том, что тренерский штаб, футболисты и персонал сдали тесты на коронавирус.
"Тренерский штаб, футболисты и персонал ФК "Мариуполь" сдали ПЦР тесты, которые позволяет определить наличие или отсутствие коронавируса. Только что получены результаты. Рады вам сообщить, что тесты отрицательные — все здоровы! Сдав тесты и получив результаты, наша команда может приступать к тренировкам", - говорится в заявлении на сайте "азовцев".
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Источник:Пресс-центр ФК "Мариуполь"
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