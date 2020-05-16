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ФК Мариуполь сдал тесты на коронавирус и готов приступать к тренировкам

Премьер-лига
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Игроки и персонал "азовцев" получили отрицательные результаты тестов

ФК Мариуполь сдал тесты на коронавирус и готов приступать к тренировкам
Новина українською

Официальный сайт ФК "Мариуполя" сообщил о том, что тренерский штаб, футболисты и персонал сдали тесты на коронавирус.

"Тренерский штаб, футболисты и персонал ФК "Мариуполь" сдали ПЦР тесты, которые позволяет определить наличие или отсутствие коронавируса. Только что получены результаты. Рады вам сообщить, что тесты отрицательные — все здоровы! Сдав тесты и получив результаты, наша команда может приступать к тренировкам", - говорится в заявлении на сайте "азовцев".

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В статье: ФК Мариуполь коронавирус карантин
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