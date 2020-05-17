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Погорелый о конфликте с тренером Таврии: Сказал ему – "Показалось, что вы целуетесь с ассистентом"

Премьер-лига
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Известный голкипер вспомнил, почему покинул крымскую команду

Погорелый о конфликте с тренером Таврии: Сказал ему – "Показалось, что вы целуетесь с ассистентом"
Новина українською

Бывший голкипер "Арсенала", "Таврии", "Металлиста" и других клубов Сергей Погорелый в интервью каналу Do Best! вспомнил инцидент с главным тренером симферопольской команды греком Яннисом Христопулосом.

"Была ситуация: он пришел, и у меня не было ни одного шанса играть. Мы проигрываем постоянно, десять матчей кряду. Я уже пылью покрылся. Вообще нет шансов. Потом говорит: "Уходи в аренду", мне предложили, и у меня был вариант в России. Вроде все – договорились. И тут случается игра перед закрытием. Все как раз сборную уехали, и он меня ставит играть. Мы их обыграли. Я подхожу, и он говорит: "Я сильнее чем ты вратаря вообще не видел! Ты на тренировках отдаешься ". Спрашиваю: "Я буду играть?". Тренер отвечает "да".

Я тогда даю отбой, что мне срываться. На следующий тур я даже в 18 не попал, и меня как накрыло. Он меня в дубль перевел. Трансферное окно закрылось, и все. Он начал умничать: "Мне показалось, что ты пришел выпивший"

Отвечаю: "Так мне показалось, что вы целуетесь со своим ассистентом". "Хотите сказать, что я - гей?". "Ну показалось, что Вы - гей". [В итоге] уехал раньше домой и разорвал контракт. Он чисто детский сад устроил".

Добавим, что последним клубом 33-летнего Погорелого был грузинский "Самтредия". Однако с 2019-го года голкипер не выступает на профессиональном уровне.

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В статье: Таврия (Симферополь) Сергей Погорелый Яннис Христопулос
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