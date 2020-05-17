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Смалийчук - о возобновлении УПЛ: Прогнозирую, что это все закончится войной
А также вспомнил о роли Шахтера в Премьер-лиге
Кандидат на пост президента УПЛ Олег Смалийчук рассказал свое виденье выборов и вспомнил о Сергее Палкине.
- "Время политических договорняков и схематозов должно отойти в прошлое". Какие схематозы мешают развиваться украинскому футболу?
Вы сначала внимательно послушайте последние интервью Сергея Палкина. Сначала он заявляет, что три клуба сами договорятся о телепуле и никакого президента для этого не требуется. Затем "Шахтер" выдвигает на эту должность своего кандидата, а затем просит всех снять свои кандидатуры.
А сейчас где-то пошептались в кулуарах и вообще перенесли выборы. Для полной картины маслом осталось только изнасиловать действующий регламент и оставить всего 12 клубов на следующий сезон.
Слушайте, я с уважением отношусь к любой профессии. Можно работать в футболе, можно работать в цирке. Но невозможно работать в футболе, похожем на цирк. Должна быть честная конкуренция, а не монополия одного клуба.
С нетерпением жду, как они сейчас собираются доигрывать, кто куда входит и кто откуда вылетает. Прогнозирую, что это все закончится войной, в которой победителей не будет, – сказал Смалийчук.
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