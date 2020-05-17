Жозе Боту: Владелец Шахтера имеет вкус и хочет, чтобы команда играла определенным образом

Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту поделился секретами работы донецкого клуба.

- Владелец "Шахтера" имеет футбольный вкус и хочет, чтобы его команда играла определенным образом. Если клуб продает, то это очень хорошо, но он делает это больше для престижа, чем для удовлетворения финансовых нужд. Мы должны сделать все возможное, чтобы оправдать ожидания владельца: сделать победы более совместимыми с его видением, ведь даже когда мы выигрываем, иногда он критикует нас, потому как игра была не такой, какую бы он хотел видеть.

Наша задача – сформировать команду, которая бы побеждала и показывала привлекательную игру. Это идея владельца клуба, и моя тоже. Я понимаю, что 90 процентов моих коллег не работают над своими идеями. Представьте, что от вас хотят футболиста на позицию "шестерки". Вы будете искать того, кто заиграет, затем принесет доход и кого можно будет продать.

Эта дихотомия присутствует всегда, особенно для тех, кто работает в периферийных лигах, как наша. Это делает нас более хитрыми и, возможно, даже лучше осведомленными о рынке, чем если бы я работал в клубе, который покупает футболистов под задачу выиграть и без других идей. Такая работа проще, хотя и легкой я бы ее не называл. Но вам не нужно быть великим скаутом, чтобы выбирать между Месси и Роналду, - сказал Боту.