Гитченко: Чем быстрее мы доиграем чемпионат - тем лучше

Защитник "Десны" Андрей Гитченко поделился мнением о возобновлении сезона УПЛ.

- Расскажите: как поддерживали форму во время карантина?

- Свободного времени было очень много: бегал лесными тропами, бегал по кругу с детьми, набирал форму... Иногда проводил самостоятельные тренировки на стадионе

- Опишите атмосферу в раздевалке на первой тренировке после карантина: ощущение, как обычно после летнего отпуска, или это было что-то другое?

- Все были рады видеть друг друга - всем надоело сидеть дома. Летнего отпуска у нас не было никогда, тем более в течение двух месяцев. Поэтому ощущения не тождественны ...

- Вся команда должна была сдать тесты на коронавирус: расскажите как это происходило, было больно или страшно?

- Были опасения что ты можешь быть инфицированным и даже не догадываться об этом. Больно не было - взяли мазок и все.

- Скорее всего, после восстановления соревнований, матчи будут проходить без зрителей. Как Вы считаете: как и где в таком формате стоит доигрывать чемпионат?

- Не знаю будут ли слушать мнение обычного футболиста ... Считаю, что играть надо в одном, максимум - двух городах, так, чтобы было удобно всем командам. В каком формате? Чем быстрее мы его доиграем - тем лучше. Не растягивать соревнования на длительный срок.