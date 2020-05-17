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Тренер Динамо U-21: В Загребе хотят быстро раскрутить и продать. А мы хотим, чтобы молодежь здесь заиграла и прославляла клуб

Премьер-лига
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Юрий Мороз высказался насчет продажи молодых футболистов киевского "Динамо"

Тренер Динамо U-21: В Загребе хотят быстро раскрутить и продать. А мы хотим, чтобы молодежь здесь заиграла и прославляла клуб
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" U-21 Юрий Мороз поделился мыслями насчет трансферной политики "бело-синих" о продаже молодых игроков.

– Вопросы есть. Сегодня: продайте Цыганкова – поставьте Гио. Продайте Вербича – поставьте Гио. Продайте Бурду – поставьте Попова. Вроде бы все досконально, это все мы знаем. Но на самом деле это все чуть посложнее.

- "Динамо" вышло в 1/8 финала юношеской ЛЧ. Клуб не заработал ничего на этих футболистах. Прошло уже три года. "Динамо" не зарабатывает на своих футболистах, даже если они показывают крутые результаты в Европе. "Динамо" Загреб зарабатывает.

– Там ставят цель – быстро раскрутить и продать. А мы хотим, чтобы они здесь заиграли и прославляли клуб. Тоже ответ на ваш вопрос.

- Почему тогда большинство из них не играют, а гниют в U-21 и потом уходят бесплатно? "Динамо" не отпускает в аренду с правом выкупа, но если отпустит, можно заработать десятки миллионов.

– Ой, мне так сложно в этих коммерческих делах. Я человек полей и огорода. У меня есть участок, я должен его вспахать и посеять. Ни в коем случае не скажу, что наши футболисты плохие.

Почему не продаем – пусть здесь заиграют, докажут. А цена них только выше будет. Мы все хотим, чтобы Цитаишвили, Попов, Русин, Шапаренко сыграли 5 матчей, а их за 100 млн продали. Но никто не предлагает.

Если Попов и Цитаишвили бесплатно уйдут – вообще гениально. А если стоят 10 млн, то тот клуб начинает думать, покупать ли их, – сказал Мороз.

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В статье: Юрий Мороз Динамо (Киев) Никита Бурда Николай Шапаренко Виктор Цыганков Георгий Цитаишвили Назарий Русин Беньямин Вербич Денис Попов
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Источник:
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