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Капитан Десны Фаворов: Весь карантин сидели дома: шаг влево, шаг вправо - "расстрел"

Премьер-лига
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Лидер черниговской команды рассказал как проводит карантин

Капитан Десны Фаворов: Весь карантин сидели дома: шаг влево, шаг вправо - "расстрел"
Новина українською

Защитник "Десны" Денис Фаворов поделился мыслями во время карантина и перерыва в УПЛ.

- Вы - капитан и лидер команды. Как поддерживали партнеров во время карантина и насколько устойчиво держались представители "Десны" два карантинных месяца?

- Держались мы подальше друг от друга - как и требовала ситуация. Поддерживали связь в командном чате: могли немного пошутить, написать какой-то "прикол". На этом все...

- С 11 мая Правительство разрешило возобновить коллективные тренировки. Как провела карантин Ваша семья, не расстроились близкие новостью о подготовке к восстановлению соревнований: ведь, наверное, давно не проводили с семьей столько времени как во время карантина?

- Семья, конечно, расстроена. Не без этого. Но такая у нас работа - нужно снова тренироваться, восстанавливать форму. Ничего удивительного, все в порядке.
Весь карантин сидели дома: шаг влево, шаг вправо - "расстрел". С двумя детьми дома очень трудно, но пытались придерживаться правил... Раз в сутки выходили на прогулку во двор, ходили по улицам (ведь в парках было нельзя). Дискомфорт карантин принес...

- Как Вы считаете, сколько времени нужно Вам и Вашим партнерам для возврата игровых кондиций и удастся ли сохранить ту "магию", которая до перерыва позволяла "Десне" быть одной из лучших в лиге?

- Не знаю сколько времени нужно... Думаю, не только украинский, но и весь мировой футбол впервые оказался в такой ситуации, и тренеры - тоже. Поэтому посмотрим - как кто подготовится. Самым интересно... Насчет "магии" - это до двух человек - Западни и Гитченко. Если нужна какая-то "магия" - у них есть, у одного - "черная", у другого - "белая" (смеется - прим.).

- Болельщики тоскуют по команде. А скучаете Вы за ними?

- Конечно. Даже когда играли последний домашний матч (в Кубке Украины против "Ворсклы", - прим.) - это был "мертвый" футбол: хотя мы видели тех, кто нас поддерживал из-за пределов стадиона, и было приятно (спасибо вам за это) , но это - не то... Могу понять некоторых болельщиков, которые говорят: зачем доигрывать чемпионат по пустых трибунах? Наверное с коммерческой точки зрения это уместно - не знаю. Но для нас, футболистов, играть с болельщиками - гораздо лучше. Это придает сил, эмоций...

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В статье: Десна (Чернигов) Денис Фаворов
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Источник:
desna.football
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