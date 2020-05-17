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Андриевский: О Шахтере мы прямо так не думаем, хотим просто возобновить чемпионат

Премьер-лига
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Хавбек "Динамо" - о первой неделе тренировочного процесса

Андриевский: О Шахтере мы прямо так не думаем, хотим просто возобновить чемпионат
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский рассказал о том, как "бело-синие" вернулись к тренировками после карантина.

- Первая неделя тренировок, после выхода из карантина, позади. Как ощущения? Сколько дней потребовалось, чтобы влиться в процесс?

- Фактически сразу влились. Потому что мы тренировались по индивидуальной программе, проблемы с этим не было. Только могу сказать, что очень рад вернуться в общую группу. Рад, что скоро будут официальные матчи.

- Сейчас идет полноценный тренировочный процесс, без "раскачки", как это бывает на сборах. Физическая форма позволяет выдерживать нагрузки?

- Думаю, да. Мы каждый день бегали, когда работали по индивидуальной программе. И, скажем так, тренировки у нас были не из легких. Мы индивидуально проделали хорошую работу в плане физической нагрузки.

- Тот факт, что команда долго не тренировалась вместе, как-то сказывается на игровых связях?

- Возможно, этот момент немного присутствовал. Но прошла неделя и все наладилось. Вчера, в субботу, ребята были более сыгранными. Если и повлияет, то не сильно. У нас есть время до первого матча, так что, думаю, проблемы не будет.

- Если все пойдет по плану, то первым официальным матчем после карантина будет поединок с "Шахтером". Футболисты держат этот поединок в голове, началась ли подготовка непосредственно к противостоянию с "горняками"?

- О "Шахтере" мы прямо так не думаем, хотим просто возобновить чемпионат, так как соскучились по футболу и по официальным играм. Все готовятся на максимуме своих возможностей.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Александр Андриевский
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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