Андриевский: О Шахтере мы прямо так не думаем, хотим просто возобновить чемпионат

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Андриевский рассказал о том, как "бело-синие" вернулись к тренировками после карантина.

- Первая неделя тренировок, после выхода из карантина, позади. Как ощущения? Сколько дней потребовалось, чтобы влиться в процесс?

- Фактически сразу влились. Потому что мы тренировались по индивидуальной программе, проблемы с этим не было. Только могу сказать, что очень рад вернуться в общую группу. Рад, что скоро будут официальные матчи.

- Сейчас идет полноценный тренировочный процесс, без "раскачки", как это бывает на сборах. Физическая форма позволяет выдерживать нагрузки?

- Думаю, да. Мы каждый день бегали, когда работали по индивидуальной программе. И, скажем так, тренировки у нас были не из легких. Мы индивидуально проделали хорошую работу в плане физической нагрузки.

- Тот факт, что команда долго не тренировалась вместе, как-то сказывается на игровых связях?

- Возможно, этот момент немного присутствовал. Но прошла неделя и все наладилось. Вчера, в субботу, ребята были более сыгранными. Если и повлияет, то не сильно. У нас есть время до первого матча, так что, думаю, проблемы не будет.

- Если все пойдет по плану, то первым официальным матчем после карантина будет поединок с "Шахтером". Футболисты держат этот поединок в голове, началась ли подготовка непосредственно к противостоянию с "горняками"?

- О "Шахтере" мы прямо так не думаем, хотим просто возобновить чемпионат, так как соскучились по футболу и по официальным играм. Все готовятся на максимуме своих возможностей.