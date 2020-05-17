Рафаилов о цене билетов в УПЛ: Вам же не нужен футбол. Не ходите - только не воняйте в интернете

Бывший генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов поделился мыслями насчет стоимости билетов на футбольные матчи в Украине.

"Я говорю болельщикам: "Вам же не нужен футбол". Они же не кричат, почему за билет на концерт "Океан Эльзы" надо платить 500 гривен.

Средняя посещаемость матчей "Эспаньола" 23 000 зрителей. Это в городе, где есть еще "Барселона". Минимальная цена билета – 25 евро. "Заря" на проведение рядового матча УПЛ тратит 360 000 гривен, а от продажи билетов получает 20 000. Не нужен болельщикам футбол. Не ходите и не ходите – только не воняйте в интернете.

Когда мы прилетаем в какой-то город, я говорю сотрудникам клуба: "Если вы найдете хоть одно объявление на матч – я сразу даю вам 100 долларов". Ни в Бильбао, нигде их нет. А мне писали, что в Запорожье нет ни одного объявления. Есть они, больше 150 штук размещают.

Мы продавали билеты на матч с "Эспаньолом" по 300 гривен. Это на центральные трибуны. А были билеты и 50 или 60 гривен. За день до матча шел домой в Запорожье, а тут поляна: банок 12 пива, 2 бутылки водки, закуска. Меня узнали в лицо и спросили, почему такие дорогие билеты. А у них там поляна на тысячу. Говорят: "Так это мы же для себя". Если вам футбол не нужен, зачем вы спрашиваете о цене?" – рассказал Сергей Рафаилов.