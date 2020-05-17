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Рафаилов о цене билетов в УПЛ: Вам же не нужен футбол. Не ходите - только не воняйте в интернете

Премьер-лига
(1 голосов)

Экс-директор "Зари" прокомментировал вопрос цены билетов на украинские матчи

Рафаилов о цене билетов в УПЛ: Вам же не нужен футбол. Не ходите - только не воняйте в интернете
Новина українською

Бывший генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов поделился мыслями насчет стоимости билетов на футбольные матчи в Украине.

"Я говорю болельщикам: "Вам же не нужен футбол". Они же не кричат, почему за билет на концерт "Океан Эльзы" надо платить 500 гривен.

Средняя посещаемость матчей "Эспаньола" 23 000 зрителей. Это в городе, где есть еще "Барселона". Минимальная цена билета – 25 евро. "Заря" на проведение рядового матча УПЛ тратит 360 000 гривен, а от продажи билетов получает 20 000. Не нужен болельщикам футбол. Не ходите и не ходите – только не воняйте в интернете.

Когда мы прилетаем в какой-то город, я говорю сотрудникам клуба: "Если вы найдете хоть одно объявление на матч – я сразу даю вам 100 долларов". Ни в Бильбао, нигде их нет. А мне писали, что в Запорожье нет ни одного объявления. Есть они, больше 150 штук размещают.

Мы продавали билеты на матч с "Эспаньолом" по 300 гривен. Это на центральные трибуны. А были билеты и 50 или 60 гривен. За день до матча шел домой в Запорожье, а тут поляна: банок 12 пива, 2 бутылки водки, закуска. Меня узнали в лицо и спросили, почему такие дорогие билеты. А у них там поляна на тысячу. Говорят: "Так это мы же для себя". Если вам футбол не нужен, зачем вы спрашиваете о цене?" – рассказал Сергей Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов УПЛ
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Источник:
"Вацко Live"
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Комментарии (8)
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Hugo64 (PARIS)
17.05.2020 в 22:15
прям разоткровенничал--безработный , много времени и дает интервью налево направо--- прям какой то спец по всем вопросам---
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Ди (Киев)
17.05.2020 в 22:03
Сравнение с "Океаном..." вообще не в те ворота. Сколько раз в году проходят их концерты?! А про доходы среднего испанца по сравнению со средним украинцем я вообще молчу. Ну да...мы же живём с ним на разных планетах.
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+1
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lektor (Мариуполь)
17.05.2020 в 22:32
ну в разных странах так точно)
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0
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alex 66 (Кременчуг)
17.05.2020 в 22:00
Сиди уже в своем Краснодаре и не гавкай, заипал
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+2
-1
olegirkovskiy (Dnepr)
17.05.2020 в 21:57
Ребята -футбол игра миллионов это может и так.но только не у нас,посмотрите рядом с собой -много рядом с вами любителей футбола,в крайнем случае может сборную посмотрят
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.05.2020 в 21:45
Ти би, гроза манчестерських геїв, порівняв рівень життя у нас, і у них, відкритість бюджетів та звітність чиновників від футболу у нас і у них, та рівень сервісу на стадіонах, а потім песдів.
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
17.05.2020 в 22:41
Ты хоть раз на футбол в живую ходил, болезный...??
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.05.2020 в 22:44
Ахметівській дупі слова не давали.
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