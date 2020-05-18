  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла возобновила тренировки и заключила соглашения с двумя игроками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла возобновила тренировки и заключила соглашения с двумя игроками

Премьер-лига
(1 голосов)

Молодежной команды

Ворскла возобновила тренировки и заключила соглашения с двумя игроками
Новина українською

Первую серьезную после карантина работу выполнили "бело-зеленые". Хорватские легионеры, полузащитники Пуцлин и Шехич должны прибыть в Украину уже сегодня.

Пока же тренеры выражают удовлетворение от того, что ребята прислушались рекомендаций по самоподготовке в период паузы, вызванной пандемией коронавируса, поэтому возобновление тренировочного цикла для них не будет слишком тяжелым.

Нагрузка будет расти постепенно, пока же "ворскляне" будут работать в режиме ежедневных одноразовых тренировок на полях своей загородной базы.

Читайте такжеВорскла получила результаты тестов на COVID-19: в команде заболевших нет

В программе подготовки к возобновлению сезона 2019/2020, в частности, немало беговой работы, упражнений на выносливость и координацию, аэробика и работа с мячом.

Также клуб "Ворскла" подписал соглашения с молодыми игроками, которые выступали за юношескую и молодежную команды "бело-зеленых" и прогрессируют семимильными шагами. Подписи под соглашениями сроком на 3 года поставили 18-летний игрок атакующего звена Даниил Кравчук и 17-летний защитник Евгений Павлюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) контракт тренировка Эдин Шехич соглашение Давид Пуцлин карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ворскла

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...