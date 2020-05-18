Ворскла возобновила тренировки и заключила соглашения с двумя игроками

Первую серьезную после карантина работу выполнили "бело-зеленые". Хорватские легионеры, полузащитники Пуцлин и Шехич должны прибыть в Украину уже сегодня.

Пока же тренеры выражают удовлетворение от того, что ребята прислушались рекомендаций по самоподготовке в период паузы, вызванной пандемией коронавируса, поэтому возобновление тренировочного цикла для них не будет слишком тяжелым.

Нагрузка будет расти постепенно, пока же "ворскляне" будут работать в режиме ежедневных одноразовых тренировок на полях своей загородной базы.

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В программе подготовки к возобновлению сезона 2019/2020, в частности, немало беговой работы, упражнений на выносливость и координацию, аэробика и работа с мячом.

Также клуб "Ворскла" подписал соглашения с молодыми игроками, которые выступали за юношескую и молодежную команды "бело-зеленых" и прогрессируют семимильными шагами. Подписи под соглашениями сроком на 3 года поставили 18-летний игрок атакующего звена Даниил Кравчук и 17-летний защитник Евгений Павлюк.