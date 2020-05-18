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Григорчук сообщил о своих условиях для работы тренером в Украине
Готов, но есть одно "но"
Украинский наставник Роман Григорчук признался, что соскучился по работе тренером после получения чемпионства с казахской "Астаной" в конце 2019-го.
55-летний коуч хотел бы возглавить украинский клуб.
Да, конечно, я готов к работе в Украине. Но только в команде, которая имеет амбициозные планы, стремится играть в еврокубках.
Я хотел бы осуществить свою мечту: выйти со своей командой в групповой этап Лиги чемпионов.
Футбольная жизнь имеет смысл, когда она полноценная. Если ты можешь реализоваться и достигать таких побед, которые запоминаются на всю жизнь.