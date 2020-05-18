Григорчук сообщил о своих условиях для работы тренером в Украине

Украинский наставник Роман Григорчук признался, что соскучился по работе тренером после получения чемпионства с казахской "Астаной" в конце 2019-го.

55-летний коуч хотел бы возглавить украинский клуб.

Да, конечно, я готов к работе в Украине. Но только в команде, которая имеет амбициозные планы, стремится играть в еврокубках.

Я хотел бы осуществить свою мечту: выйти со своей командой в групповой этап Лиги чемпионов.

Футбольная жизнь имеет смысл, когда она полноценная. Если ты можешь реализоваться и достигать таких побед, которые запоминаются на всю жизнь.