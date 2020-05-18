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Гендиректор Олимпика о выборах президента УПЛ: Программы ни у одного из кандидатов нет

Премьер-лига
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И вообще - не до выборов

Гендиректор Олимпика о выборах президента УПЛ: Программы ни у одного из кандидатов нет
Новина українською

Алексей Антонов, генеральный директор "Олимпика", высказался о переносе выборов нового президента УПЛ.

В процессе разговора все понимали, что программы у троих кандидатов нет. Мы каждого из них хорошо знаем, но программ нету.

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Чем они руководствуются? Как они собираются приводить УПЛ в нормальное состояние? Единый пул и так далее... Очень много насущных вопросов на сегодня!

Выборы как таковые не нужны, потому что сейчас такая ситуация с карантином ... не до выборов. Если до этого дойдет, то тогда, когда соберемся в Доме футбола, друг друга будем видеть и решать вопрос о новом президенте.

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В статье: Алексей Антонов Олимпик (Донецк) президент УПЛ
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Источник:
Великий футбол

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