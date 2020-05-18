Гендиректор Олимпика о выборах президента УПЛ: Программы ни у одного из кандидатов нет

Алексей Антонов, генеральный директор "Олимпика", высказался о переносе выборов нового президента УПЛ.

В процессе разговора все понимали, что программы у троих кандидатов нет. Мы каждого из них хорошо знаем, но программ нету.

Чем они руководствуются? Как они собираются приводить УПЛ в нормальное состояние? Единый пул и так далее... Очень много насущных вопросов на сегодня!

Выборы как таковые не нужны, потому что сейчас такая ситуация с карантином ... не до выборов. Если до этого дойдет, то тогда, когда соберемся в Доме футбола, друг друга будем видеть и решать вопрос о новом президенте.