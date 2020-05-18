Тренер Динамо указал на ошибку Цитаишвили в матче с хорватами в Юношеской Лиге УЕФА

Наставника "Динамо" U-19 Игоря Костюка спросили, почему после победных матчей он не всем доволен.

Тренер в ответ заметил, что на тренировках команда моделирует те взаимодействия, которые коуч впоследствии потребует в игре.

Если после счета 3:0 начинаются какие-то вольности, это меня не удовлетворяет. В матче с загребским "Динамо" команда в течение 90 минут выполняла установку до конца, не было провалов за исключением нескольких моментов, когда Гио Цитаишвили пытался идти на двух-трех соперников в обводку на своей половине поля, и мы теряли мяч.

В игре с ПАОКом в первом тайме по ходу игры мы начали тактически уступать сопернику, который выходил из-под нашего высокого прессинга. Мы пропустили 2 мяча, потом перестроились, провели замену, поменяли тактику, и это принесло плоды: в течение всей остальной игры мы держали нужный ритм и уже в компенсированное время забили два мяча. Эти события и эмоции говорят о том, что мы на правильном пути. После каждой игры мы с ребятами это анализируем, они слушают и все понимают.