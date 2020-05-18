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Тренер Динамо указал на ошибку Цитаишвили в матче с хорватами в Юношеской Лиге УЕФА
И потребность перестраиваться по ходу матча
Наставника "Динамо" U-19 Игоря Костюка спросили, почему после победных матчей он не всем доволен.
Тренер в ответ заметил, что на тренировках команда моделирует те взаимодействия, которые коуч впоследствии потребует в игре.
Если после счета 3:0 начинаются какие-то вольности, это меня не удовлетворяет. В матче с загребским "Динамо" команда в течение 90 минут выполняла установку до конца, не было провалов за исключением нескольких моментов, когда Гио Цитаишвили пытался идти на двух-трех соперников в обводку на своей половине поля, и мы теряли мяч.
В игре с ПАОКом в первом тайме по ходу игры мы начали тактически уступать сопернику, который выходил из-под нашего высокого прессинга. Мы пропустили 2 мяча, потом перестроились, провели замену, поменяли тактику, и это принесло плоды: в течение всей остальной игры мы держали нужный ритм и уже в компенсированное время забили два мяча. Эти события и эмоции говорят о том, что мы на правильном пути. После каждой игры мы с ребятами это анализируем, они слушают и все понимают.
Когда счет 5:0, а игра не очень хорошая, как было, например, с луцкой "Волынью", нас это не устраивает. Их тренер хорошо подготовился. И когда после первого тайма счет был 0:0, они играли в два нападающих, выходили вперед за счет длинных передач, а мы не могли перестроить свою тактику. В перерыве немного поменяли схему и во втором тайме забили 5 мячей, а соперник не понимал, что делать.
Повторюсь, футболисты растут, а для меня самое главное - обучение ребят. И модель игры, которую мы предлагаем, позволит им в дальнейшем использовать любую тактику и выполнять задачи, которые им будут ставить.