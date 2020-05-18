В Мариуполе хотят дебатов между кандидатами на пост президента УПЛ

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин высказался о "перезрелых" выборах президента УПЛ и их очередном переносе.

Как принимать решение, как голосовать, если ты не понимаешь, что именно этот человек предлагает украинскому футболу? Эта идея витала в воздухе, ее поддержали все клубы - отложить выборы на более благоприятный период. Дайте нам закончить чемпионат!

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