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В Мариуполе хотят дебатов между кандидатами на пост президента УПЛ
Ведь не видели ни одной программы
Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин высказался о "перезрелых" выборах президента УПЛ и их очередном переносе.
Как принимать решение, как голосовать, если ты не понимаешь, что именно этот человек предлагает украинскому футболу? Эта идея витала в воздухе, ее поддержали все клубы - отложить выборы на более благоприятный период. Дайте нам закончить чемпионат!
Также нужно увидеть программы кандидатов, чтобы принять взвешенное решение.
Мне очень нравится идея Александра Денисова провести предвыборные дебаты на одном из футбольных каналов. Чтобы кандидаты озвучили свои программы и ответили на неудобные вопросы своих оппонентов. Это было бы очень хорошо. Нам очень не хватает открытости.