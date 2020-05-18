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В Мариуполе хотят дебатов между кандидатами на пост президента УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ведь не видели ни одной программы

В Мариуполе хотят дебатов между кандидатами на пост президента УПЛ
Новина українською

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин высказался о "перезрелых" выборах президента УПЛ и их очередном переносе.

Как принимать решение, как голосовать, если ты не понимаешь, что именно этот человек предлагает украинскому футболу? Эта идея витала в воздухе, ее поддержали все клубы - отложить выборы на более благоприятный период. Дайте нам закончить чемпионат!

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Также нужно увидеть программы кандидатов, чтобы принять взвешенное решение.

Мне очень нравится идея Александра Денисова провести предвыборные дебаты на одном из футбольных каналов. Чтобы кандидаты озвучили свои программы и ответили на неудобные вопросы своих оппонентов. Это было бы очень хорошо. Нам очень не хватает открытости.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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cavo50
18.05.2020 в 12:48
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
18.05.2020 в 12:05
клавунада та шоу уже трошки подз.....
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