В Александрии посчитали, во сколько клубу обошлось бы доигрывание УПЛ в Киеве

Дмитрий Китаев, директор "Александрии", объяснил позицию клуба в русле отказа от доигрывания чемпионата верхней "шестерки" УПЛ в Киеве.

"Александрия" и "Заря" предоставили аргументы, почему этого делать нельзя. Во-первых, спортивный принцип. Регламент не менялся, команды должны играть на своем поле.

Закрыть команду в другом городе на полтора месяца и запретить выходить на улицу - не реально. Мы же не в тюрьме! Почему два клуба должны жертвовать своим комфортом ради того, чтобы четырем было удобнее?

Есть еще финансовый составляющая. Полтора месяца проживания в Киеве будет стоить 150-200 тысяч долларов. Проживание в отеле, аренда полей и домашнего стадиона - это очень большие суммы. Кто эти расходы будет покрывать?