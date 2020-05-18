Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Александрии посчитали, во сколько клубу обошлось бы доигрывание УПЛ в Киеве
Однако приняли другое
Дмитрий Китаев, директор "Александрии", объяснил позицию клуба в русле отказа от доигрывания чемпионата верхней "шестерки" УПЛ в Киеве.
"Александрия" и "Заря" предоставили аргументы, почему этого делать нельзя. Во-первых, спортивный принцип. Регламент не менялся, команды должны играть на своем поле.
Закрыть команду в другом городе на полтора месяца и запретить выходить на улицу - не реально. Мы же не в тюрьме! Почему два клуба должны жертвовать своим комфортом ради того, чтобы четырем было удобнее?
Есть еще финансовый составляющая. Полтора месяца проживания в Киеве будет стоить 150-200 тысяч долларов. Проживание в отеле, аренда полей и домашнего стадиона - это очень большие суммы. Кто эти расходы будет покрывать?
Новости по теме
- 10:32 Украинские Гендиректор Александрии сообщил о последствиях тестирования игроков на COVID-19
- 20:12 Украинские Директор Александрии: Шахтеру просто неудобно, что надо ездить автобусами
- 23:07 Украинские Директор Александрии: Восемь клубов Первой лиги проходят аттестацию. Значит, они готовы играть в УПЛ