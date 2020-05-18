Схема Батисты. Экс-коуч о ФК Львов: Из 12 бразильцев 3-4 никогда не играли в профессиональный футбол

Бывший наставник ФК "Львов" бразилец Жилмар Тадео да Силва, который в 2018 году возглавлял горожан, вспомнил не всегда понятные трансферы своего клуба.

- Мне неприятно об этом говорить, но в ФК "Львов" привезли 12 бразильцев, а из них 3-4 вообще никогда не играли в профессиональный футбол. Я раньше работал скаутом в Греции, я начал искать их, смотрю фамилии, а они никогда не играли в футбол! Конечно, были у нас Бруно Тейлор, Мартан, которые очень хорошие футболисты...

Но я главный тренер! Я не могу брать игроков, которые не знают, что такое футбол. Мой опыт скаута помог, и знаю, как смотреть игроков, я не доверяю видео и статистике, только в некоторых компонентах, в основном, нужно смотреть вживую и решать, нужен этот футболист, или нет. Ну или пусть приезжают на 2 недели на просмотр, и потом посмотрим, подходят они, или нет. Это мое мнение.

- Это клуб ставил задачу привозить таких игроков или агенты сами находили?

- Это агенты их привозили. А клуб велся на это. Но я объяснял, что агенты не могут определить, где будет играть игрок, справа, слева или в центре. Тренер сам должен смотреть, кто на них кто, на какую позицию ставить, а не привезли игроков и из них выбирай.

- Были конфликты с клубом на этой почве?

- С Батистой и Алексеем Боровиковым мы не понимали друг друга. Особенно с Батистой. Он как раз-таки очень хотел, чтобы эти бразильцы, которые непонятно откуда, играли в составе.

И я не знаю, почему он этого хотел. Спросите у него. Он мне говорил: "Жилмар, надо, слабый не слабый - надо поставить!". И не объяснял, почему.

А я тренер, отвечаю за результат, как я могу ставить готовых футболистов? Плюс Батиста постоянно мешал мне на тренировках.