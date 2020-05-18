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Официально: В следующий понедельник выборов нового президента УПЛ не будет
Перенесено. На этот раз на неопределенный срок
По результатам совместного с клубами обсуждение вопроса о выборах президента Украинской Премьер-Лиги, было принято решение перенести дату выборов, которые были запланированы на 25 мая. Об этом сообщает УПЛ.
Новую дату выборов обещают назвать позже.
Напомним, что это уже не первый перенос выборов. Предыдущий президент УПЛ Томас Гримм сложил полномочия еще в начале апреля. С тех пор организацию возглавляет руководитель дирекции УПЛ Евгений Дикий.
Что касается выборов, то сейчас есть 3 претендента - Олег Смалийчук, Михаил Метревели и Александр Шевченко. Очевидно, всем кандидатам придется проходить процедуру регистрации заново.
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