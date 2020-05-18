Официально: В следующий понедельник выборов нового президента УПЛ не будет

По результатам совместного с клубами обсуждение вопроса о выборах президента Украинской Премьер-Лиги, было принято решение перенести дату выборов, которые были запланированы на 25 мая. Об этом сообщает УПЛ.

Новую дату выборов обещают назвать позже.

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Напомним, что это уже не первый перенос выборов. Предыдущий президент УПЛ Томас Гримм сложил полномочия еще в начале апреля. С тех пор организацию возглавляет руководитель дирекции УПЛ Евгений Дикий.

Что касается выборов, то сейчас есть 3 претендента - Олег Смалийчук, Михаил Метревели и Александр Шевченко. Очевидно, всем кандидатам придется проходить процедуру регистрации заново.