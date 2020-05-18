Тренер Динамо: Десне команда U-19 не нужна

Наставника "Динамо" U-19 Игоря Костюка спросили о ситуации в чемпионате U-19, когда уже 3-4 последних сезона существуют две лиги. Одна - это юношеские команды клубов Премьер-лиги, а еще "Волынь" и "Металлург" Запорожье.

И другая - это Первая лига, где принимают участие команды из регионов. Но между ними нет обмена. Например, в Премьер-лиге U19 играет черниговская "Десна", которая пропускает 100 мячей за сезон, но она никуда не вылетает. Есть ли у тренеров идея, чтобы организовать обмен между лигами, совместить эти турниры?