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Тренер Динамо: Десне команда U-19 не нужна
О необходимости конкуренции среди молодежных команд
Наставника "Динамо" U-19 Игоря Костюка спросили о ситуации в чемпионате U-19, когда уже 3-4 последних сезона существуют две лиги. Одна - это юношеские команды клубов Премьер-лиги, а еще "Волынь" и "Металлург" Запорожье.
И другая - это Первая лига, где принимают участие команды из регионов. Но между ними нет обмена. Например, в Премьер-лиге U19 играет черниговская "Десна", которая пропускает 100 мячей за сезон, но она никуда не вылетает. Есть ли у тренеров идея, чтобы организовать обмен между лигами, совместить эти турниры?
Мы видим, что заявились "Металлург", "Волынь", и они создают конкуренцию. Я считаю, здесь также должен присутствовать спортивный принцип. УПЛ обязала каждый клуб, чтобы была команда U19 для развития игроков. "Десне" же эта команда, значит, не нужна. Вы правильно говорите, что она никому не составляет конкуренции, не набрав ни одного очка.
Чтобы команды вылетали - это надо обращаться в УПЛ, там есть регламент. Команды, которые могут себе позволить заявиться в чемпионат Премьер-лиги U19, такие как "Волынь" и "Металлург", делают это. Знаю, что "Черноморец", у которого хорошая детская школа, также планировал, но у них что-то не получилось. Чем больше будет команд, которые смогут создавать конкуренцию, действительно играть, а не отбывать номер, тем лучше будет для нас. Даже если тренеры выступят с подобной инициативой, не знаю, будет ли кто-то нас слушать и в связи с этим менять регламент.
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