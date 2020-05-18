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Сломанная рука капитана, забастовка и частичная выплата зарплат: Карпаты вернулись к тренировкам

Премьер-лига
(4 голосов)

Как всегда громко

Сломанная рука капитана, забастовка и частичная выплата зарплат: Карпаты вернулись к тренировкам
Новина українською

"Зелено-белые" накануне возобновили тренировки после карантина и по тому, как прошли ПЦР-тесты на COVID-19.

Сейчас игроки "Карпат" замаються на тренировочной базе небольшими группами.

Травму, как сообщает Телеграмм-канал болельщиков "Карпат", за время карантина получил капитан команды Дмитрий Клец. У него сломана рука.

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Не вернулись во Львов легионеры Гишам Лейоус, Тим Халл и Марвин Мартинс.

Как сообщил журналист Олег Барков, причиной является задолженность по выплате заработной платы.

А сегодня Спортивка в Twitter сообщила, что в клубе выплатили часть зарплаты за март-апрель.

Но незначительную часть, больше, наверное, не заплатят, потому что в эти месяцы карантинили. Пообещали, что финансовая ситуация наладится. С футболистами денежные дела решают индивидуально.

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В статье: Карпаты (Львов) Дмитрий Клец тренировка Гишам Лейоус Тим Халл Марвин Мартинс карантин
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