Сломанная рука капитана, забастовка и частичная выплата зарплат: Карпаты вернулись к тренировкам

"Зелено-белые" накануне возобновили тренировки после карантина и по тому, как прошли ПЦР-тесты на COVID-19.

Сейчас игроки "Карпат" замаються на тренировочной базе небольшими группами.

Травму, как сообщает Телеграмм-канал болельщиков "Карпат", за время карантина получил капитан команды Дмитрий Клец. У него сломана рука.

Читайте также Карпаты нашли средства для тестирования на коронавирус

Не вернулись во Львов легионеры Гишам Лейоус, Тим Халл и Марвин Мартинс.

Как сообщил журналист Олег Барков, причиной является задолженность по выплате заработной платы.

А сегодня Спортивка в Twitter сообщила, что в клубе выплатили часть зарплаты за март-апрель.