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Сломанная рука капитана, забастовка и частичная выплата зарплат: Карпаты вернулись к тренировкам
Как всегда громко
"Зелено-белые" накануне возобновили тренировки после карантина и по тому, как прошли ПЦР-тесты на COVID-19.
Сейчас игроки "Карпат" замаються на тренировочной базе небольшими группами.
Травму, как сообщает Телеграмм-канал болельщиков "Карпат", за время карантина получил капитан команды Дмитрий Клец. У него сломана рука.
Не вернулись во Львов легионеры Гишам Лейоус, Тим Халл и Марвин Мартинс.
Как сообщил журналист Олег Барков, причиной является задолженность по выплате заработной платы.
А сегодня Спортивка в Twitter сообщила, что в клубе выплатили часть зарплаты за март-апрель.
Но незначительную часть, больше, наверное, не заплатят, потому что в эти месяцы карантинили. Пообещали, что финансовая ситуация наладится. С футболистами денежные дела решают индивидуально.