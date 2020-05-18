Скрипник: Травмированных и заболевших у нас нет

Луганская "Заря" прошла ещё одно тестирование на коронавирус. После завершения процедуры главный тренер команды Виктор Скрипник рассказал о результатах тестов:

- Виктор Анатольевич, главный вопрос: все ли здоровы?

- В "Заре" все здоровы. Команде и тренерскому штабу дважды был сделан тест на коронавирус и оба раза он показал негативный результат. Травмированных у нас нет. Заболевших тоже нет.

- Потихоньку подтягиваются к тренировочному процессу Никита Шевченко и Максим Казаков.

- Да, Никита уже прибыл в Запорожье и вместе со всеми сегодня сдавал тест на коронавирус. И Никита, и Максим хотят быстрее вернуться на футбольное поле и помочь команде.

- Тренировочный процесс набирает обороты.

- Мы сейчас тренируемся в одноразовом и двухразовом режиме. Весь тренировочный процесс проходит на базе. В рабочем режиме готовимся к возобновлению чемпионата.

- Насколько тренировочный процесс улучшил настроение ребят?

- Тренироваться дома или на футбольном поле – две большие разницы. Все соскучились по работе и хорошо, что тренировочный процесс стартовал. Готовим команду к возобновлению чемпионата.

- Скорее всего, чемпионаты Ю-21 и Ю-19 продолжены не будут. Вы сейчас привлекли к тренировкам несколько игроков молодёжного состава.

- Да, нужно подтягивать нашу молодёжь. Сейчас с нами тренируются: Даниил Хмеловский, Дмитрий Мацапура, Дмитрий Поддубный и Владимир Белоцерковец. Каждый должен получать свой шанс получить место в основе. Но для этого нужно очень много работать.