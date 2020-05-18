  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: Травмированных и заболевших у нас нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: Травмированных и заболевших у нас нет

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник Зари рассказал о результатах тестирования на COVID-19

Скрипник: Травмированных и заболевших у нас нет
Новина українською

Луганская "Заря" прошла ещё одно тестирование на коронавирус. После завершения процедуры главный тренер команды Виктор Скрипник рассказал о результатах тестов:

- Виктор Анатольевич, главный вопрос: все ли здоровы?
- В "Заре" все здоровы. Команде и тренерскому штабу дважды был сделан тест на коронавирус и оба раза он показал негативный результат. Травмированных у нас нет. Заболевших тоже нет.

- Потихоньку подтягиваются к тренировочному процессу Никита Шевченко и Максим Казаков.
- Да, Никита уже прибыл в Запорожье и вместе со всеми сегодня сдавал тест на коронавирус. И Никита, и Максим хотят быстрее вернуться на футбольное поле и помочь команде.

- Тренировочный процесс набирает обороты.
- Мы сейчас тренируемся в одноразовом и двухразовом режиме. Весь тренировочный процесс проходит на базе. В рабочем режиме готовимся к возобновлению чемпионата.

- Насколько тренировочный процесс улучшил настроение ребят?
- Тренироваться дома или на футбольном поле – две большие разницы. Все соскучились по работе и хорошо, что тренировочный процесс стартовал. Готовим команду к возобновлению чемпионата.

- Скорее всего, чемпионаты Ю-21 и Ю-19 продолжены не будут. Вы сейчас привлекли к тренировкам несколько игроков молодёжного состава.
- Да, нужно подтягивать нашу молодёжь. Сейчас с нами тренируются: Даниил Хмеловский, Дмитрий Мацапура, Дмитрий Поддубный и Владимир Белоцерковец. Каждый должен получать свой шанс получить место в основе. Но для этого нужно очень много работать.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...