Караваев: Бокс начал меня захватывать, когда увидел бои Усика и Ломаченко

Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал о своих спортивных увлечениях помимо футбола. Как оказалось, игрок следит за теннисом и боксом.

"Теннис смотрю последние лет десять. Помню зарубы Федерера и Надаля, по пять часов разыгрывали матчи, особенно в финалах Уимблдона и других турниров. Последние 5-6 лет Джокович взял преимущество, но Федерер держится на одном уровне и это пример в этом виде спорта.

Бокс начал смотреть в последние 2-3 года, когда увидел бои Усика и Ломаченко. Тогда бокс начал меня захватывать. Раньше я его не воспринимал: бьют люди по лицу, зачем они это делают? А потом понял, что это, словно искусство", - рассказал Караваев.