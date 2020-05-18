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Караваев: Бокс начал меня захватывать, когда увидел бои Усика и Ломаченко

Премьер-лига
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Спортивные увлечения игрока не ограничиваются футболом

Караваев: Бокс начал меня захватывать, когда увидел бои Усика и Ломаченко
Новина українською

Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал о своих спортивных увлечениях помимо футбола. Как оказалось, игрок следит за теннисом и боксом.

"Теннис смотрю последние лет десять. Помню зарубы Федерера и Надаля, по пять часов разыгрывали матчи, особенно в финалах Уимблдона и других турниров. Последние 5-6 лет Джокович взял преимущество, но Федерер держится на одном уровне и это пример в этом виде спорта.

Бокс начал смотреть в последние 2-3 года, когда увидел бои Усика и Ломаченко. Тогда бокс начал меня захватывать. Раньше я его не воспринимал: бьют люди по лицу, зачем они это делают? А потом понял, что это, словно искусство", - рассказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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