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Караваев: Бокс начал меня захватывать, когда увидел бои Усика и Ломаченко
Спортивные увлечения игрока не ограничиваются футболом
Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал о своих спортивных увлечениях помимо футбола. Как оказалось, игрок следит за теннисом и боксом.
"Теннис смотрю последние лет десять. Помню зарубы Федерера и Надаля, по пять часов разыгрывали матчи, особенно в финалах Уимблдона и других турниров. Последние 5-6 лет Джокович взял преимущество, но Федерер держится на одном уровне и это пример в этом виде спорта.
Бокс начал смотреть в последние 2-3 года, когда увидел бои Усика и Ломаченко. Тогда бокс начал меня захватывать. Раньше я его не воспринимал: бьют люди по лицу, зачем они это делают? А потом понял, что это, словно искусство", - рассказал Караваев.
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