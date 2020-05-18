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Суркис: Готовы предоставить Шахтеру любой стадион в Киеве

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Динамо выступает за доигровку в Киеве

Суркис: Готовы предоставить Шахтеру любой стадион в Киеве
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свою точку зрения относительно доигровки сезона УПЛ в Киеве.

"Сегодня четыре клуба из первой шестерки практически находятся в Киеве. Двум другим мы должны предоставить определенные условия, чтобы они не чувствовали себя изгоями и гостями. "Заре" я предложил нашу базу ДЮСШ с двумя тренировочными полями, с тренажерным залом, отдельными комнатами и трехразовым питанием. Если надо, то и с полдником. Может, "Шахтер" решит в Киеве принимать соперников. Скажет предоставить любую арену – вопросов нет.

Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу, а не выделываться и говорить, как мы будем играть. В том городе или другом. Не нужно говорить, что мы хотим играть на своем родном стадионе. В чем смысл? Вот стадион "Динамо" имени Лобановского, сюда не пустят ни одного человека, кроме футболистов. Сыграли матч и разошлись. Если хотите, проведем все матчи на этом стадионе. Или на НСК "Олимпийский". Можно и на "Оболонь-Арене" играть, выбирайте", - сказал Суркис.

Планируется, что чемпионат должен возобновиться 30 мая.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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Пришта Литин (Киев)
18.05.2020 в 18:51
Нормальным людям ясно, что для безопасности и экономии надо играть в одном городе. Может Запорожье примет всех, если Киев кому то зубы жмет.
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ascent (Луксор)
18.05.2020 в 18:42
Игроки без образования ищут работу по своей специальности, встречи возможны на своей территории (любой на выбор)...
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cucumber (Киев)
18.05.2020 в 18:25
Не розумію тих, хто каже про "свій" стадіон, бо ігри останньої частини чемп. 19-20 все одне будуть проходити без глядачів (як зараз в Бундес-лізі), а без фан-підтримки клуби мають рівні умови, до того ж скорочуються фінанси на переїзд клубів. Інша справа, коли КМ дозволить повністю зняти карантинні обмеження, а це буде в кращому випадку в серпні-вересні, і публіка зможе заповнювати стадіони, то й повернеться схема -" дома-у гостяхі" вася огурцов
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pofig 50 (Олександрія)
18.05.2020 в 18:10
Хватить водити козу навколо того Києва..Хто де хоче там і грає..Чекаємо всіх в Олесандрії,так як говорить про це регламент про домашні матчі..
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+1
-2
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simargl (Чернигов)
18.05.2020 в 17:18
Все кто с головой дружит и так будет играть в Киеве или Чернигове( на авто 2 часа не спеша от стадиона Динамо до Гагарина, наверное от Конча-Заспы до Олимпийского дольше )). Смысл в поездках через пол страны для игры на пустой Нике или Славутич-арене не совсем понятен.
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0
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Инспектор ( )
18.05.2020 в 16:40
Суркис что, купил все стадионы в Киеве?
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
18.05.2020 в 17:01
Суркис не говорил, что он предоставит, заголовок слегка левый :)
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0
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Инспектор ( )
18.05.2020 в 17:20
Ну да, с заголовками у сайта беда
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