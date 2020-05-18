Суркис: Готовы предоставить Шахтеру любой стадион в Киеве

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свою точку зрения относительно доигровки сезона УПЛ в Киеве.

"Сегодня четыре клуба из первой шестерки практически находятся в Киеве. Двум другим мы должны предоставить определенные условия, чтобы они не чувствовали себя изгоями и гостями. "Заре" я предложил нашу базу ДЮСШ с двумя тренировочными полями, с тренажерным залом, отдельными комнатами и трехразовым питанием. Если надо, то и с полдником. Может, "Шахтер" решит в Киеве принимать соперников. Скажет предоставить любую арену – вопросов нет.

Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу, а не выделываться и говорить, как мы будем играть. В том городе или другом. Не нужно говорить, что мы хотим играть на своем родном стадионе. В чем смысл? Вот стадион "Динамо" имени Лобановского, сюда не пустят ни одного человека, кроме футболистов. Сыграли матч и разошлись. Если хотите, проведем все матчи на этом стадионе. Или на НСК "Олимпийский". Можно и на "Оболонь-Арене" играть, выбирайте", - сказал Суркис.

Планируется, что чемпионат должен возобновиться 30 мая.