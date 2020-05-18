Коноплянка: Сложилось ощущение, будто меня родители заново записали на футбол

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, как провел карантин и раскрыл детали подготовки к возобновлению сезона.

"Время на карантине прошло незаметно. Поседел я. Мы просто нашли занятие: словили всех бабочек в лесу. Я бегал с сачком и домиком для бабочек. Мы выпускали их даже в доме. Поэтому у нас было все. Три дня назад сложилось ощущение, будто меня родители заново записали на футбол.

В тренировочном процессе сейчас ничего особенного. Тренировки обычные. Вот было занятие, мы успели сыграть два тайма по 25 минут и третий – 15 минут. Дали хорошую нагрузку. Есть ощущение в мышцах, что я действительно отыграл 90 минут. Приходим в форму, ребята набирают физические кондиции. Одно дело, когда ты крутишь дома велосипед или делаешь стабилизацию, но это нельзя сравнить с футболом.

До 23 лет я позволял себе месяц ничего не делать. Но после 23 лет, если я 15 дней ничего не делал, то обязательно выполнял хотя бы пробежку. Я понимал, что нужно быстрее приходить в кондиции. Сейчас вообще это было невозможно делать, ведь у меня дома нет беговой дорожки, а велосипед – это совсем другое.

Было тяжело набирать форму. Иногда я убегал в лес, прятался от всех, надевал маску и скафандр. До 30 мая все возможно, можно набрать 95% кондиций. Нужно проверить себя", – заявил Коноплянка