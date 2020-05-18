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Дуэлунд о Кубке Украины: Болельщики Динамо заждались трофея, который мы обязаны вернуть в Киев

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек киевлян уверяет, что команда поборется за второе место в чемпионате и за Кубок Украины

Дуэлунд о Кубке Украины: Болельщики Динамо заждались трофея, который мы обязаны вернуть в Киев
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал, как воспринимаются полноценные тренировки после длительного времени, проведенного на карантине, и сколько времени понадобится, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата.

- Как организм реагирует на первые полноценные тренировочные дни?

- Никакого дискомфорта не ощущаю. Наоборот, очень приятно наконец-то вернуться к тренировкам вместе со всеми. Я усиленно занимался дома на карантине, выполнял различные упражнения, чтобы поддерживать форму, и сейчас чувствую себя прекрасно.

- Отличается ли подготовка от того, как работаете на предсезонных сборах?

- Да, значительно отличается. На сборах у нас есть много времени, чтобы, не форсируя подготовку, подойти к официальным матчам. Сейчас же в нашем распоряжении всего две недели, за которые необходимо и набрать кондиции, и вспомнить все то, что отрабатывалось до паузы.

- Если исходить из опыта сборов – сколько надо времени, чтобы хорошо подготовиться?

- С физической формой проблем никаких нет, лишь надо в тренировочном процессе вспомнить игровые и тактические наработки. Думаю, недели – дней десяти хватит для этого.

- Готовы ли психологически играть без зрителей?

- Конечно, будет тяжело настроиться на игры без присутствия зрителей. Но мы должны понимать, что впереди у нас 11 матчей, в которых надо выложиться по максимуму, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

- Смотрели ли матчи немецкой Бундеслиги вчера? Какие впечатления?

- Да, в принципе, я довольно часто смотрю матчи Бундеслиги. Конечно, не мог пропустить рурское дерби между дортмундской "Боруссией" и "Шальке". Непривычно видеть пустые трибуны "Вестфаленштадиона", который обычно заполнен под завязку, но я был рад уже тому, что можно наконец посмотреть футбол высокого уровня. Дортмундцы продемонстрировали сильную игру и заслуженно выиграли.

- "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Украины, и есть шанс спустя пять лет вернуть трофей в Киев…

- Для нас очень важно завоевать трофей. В этом розыгрыше мы выбили нашего главного соперника, донецкий "Шахтер", и теперь все горят желанием дойти до решающего матча и победить в нем. Болельщики "Динамо" заждались трофея, который мы просто обязаны вернуть в Киев.

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунн
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
18.05.2020 в 18:46
Кубок вернуть в Киев это даже не обсуждается.
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