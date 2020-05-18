Дикий: У УПЛ не было и нет официальной информации по спаррингу Зари и Днепра-1

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию о товарищеском матче между "Зарей" и "Днепром-1" во время карантина.

"Официальной информации по этому матчу в УПЛ не было и нет", – сказал Дикий.

Ранее сообщалось, что информация о проведенном спарринге прозвучала во время видеоконференции клубов УПЛ.