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Дикий: У УПЛ не было и нет официальной информации по спаррингу Зари и Днепра-1

Премьер-лига
(1 голосов)

А на нет и суда нет

Дикий: У УПЛ не было и нет официальной информации по спаррингу Зари и Днепра-1
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию о товарищеском матче между "Зарей" и "Днепром-1" во время карантина.

"Официальной информации по этому матчу в УПЛ не было и нет", – сказал Дикий.

Ранее сообщалось, что информация о проведенном спарринге прозвучала во время видеоконференции клубов УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Дикий СК Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
18.05.2020 в 17:49
Га?)
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