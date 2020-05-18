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Дикий: У УПЛ не было и нет официальной информации по спаррингу Зари и Днепра-1
А на нет и суда нет
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию о товарищеском матче между "Зарей" и "Днепром-1" во время карантина.
"Официальной информации по этому матчу в УПЛ не было и нет", – сказал Дикий.
Ранее сообщалось, что информация о проведенном спарринге прозвучала во время видеоконференции клубов УПЛ.
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Источник:Трибуна
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Комментарии (1)
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Sandra777 (Львів)
18.05.2020 в 17:49
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