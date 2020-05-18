Коноплянка: Матчи Днепра и Металлиста - это была не игра, а бойня

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка вспомнил свои выступления за "Днепр".

"Вышли в финал Лиги Европы с "Днепром" благодаря объединению команды. Я был в нескольких командах, но везде коллектив был примерно как в "Днепре". Не знаю, почему мне так везет. Мы дошли до финала за счет того, что были как единый кулак. Несмотря на все нюансы, не хочу их перечислять, мы смогли объединиться. Мы общались не только на поле, собирались вместе. За счет командного духа мы и дошли до финала.

Матчи "Днепр" – "Металлист" мне напоминали дерби "Севилья" – "Бетис", "Шальке" – "Боруссия" Дортмунд. Ты едешь на стадион, у тебя мурашки, коленки дрожат, хотя ты играешь, к примеру, 150-й матч. На харьковском стадионе было нереальное давление со стороны болельщиков "Металлиста", но мы знали, что и наш 12-й игрок всегда с нами. Они тоже давали нам импульс. Это была не игра, а бойня. Вернул бы это время, все бы отдал", – сказал Коноплянка.

Напомним, что в "Днепре" Евгений провел львиную часть своей карьеры, играя за днепровскую команду с 2006 по 2015 года.