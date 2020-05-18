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Реакция УАФ на спарринг Зари и Днепра-1: Статус товарищеского матча должен быть подтвержден

Премьер-лига
(2 голосов)

Впрочем, никакой информации по поединку у УАФ нет

Реакция УАФ на спарринг Зари и Днепра-1: Статус товарищеского матча должен быть подтвержден
Новина українською

Заместитель спортивно-медицинского комитета УАФ Максим Бецко прокомментировал информацию о товарищеском матче между "Зарей" и "Днепром-1" во время карантина.

"Любые массовые, в том числе и спортивные, мероприятия пока запрещены в Украине. Если кто-то играет товарищеские матчи, то статус этого матча, как товарищеского, должен быть подтвержден. Если это какая-то тренировочная игра, то это одно дело. Но у нас нет информации, что такие матчи проходят.

Грань между тренировкой и товарищеской игрой мне неизвестна. Мне трудно сказать, что можно назвать товарищеской игрой, а что – тренировкой. Если две команды перебрасывали через забор мяч, то это тренировка. Но я не знаю деталей этого то ли матча, то ли тренировки", – сказал Бецко.

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1 УАФ
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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Димон1983
18.05.2020 в 20:46
Просто Динамо честно выиграть больше не может через суды так мы не играем и вам аяяй
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+2
0
Володимирович (Кременчуг)
18.05.2020 в 19:29
Ось і шанс Динамо зачепитися за друге місце!!!
Ответить
+1
-2
octavi4 (Warszawa)
18.05.2020 в 20:12
Каким образом?
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+1
-1
Володимирович (Кременчуг)
18.05.2020 в 21:13
Он Димон трохи вище вже пояснив! Металіст з другим місцем забувся вже???
0
0
Ten0N (Leopolis)
18.05.2020 в 21:25
Володимирович (Кременчуг)Значить Металіст купуючи матчі чесно вигравав?
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0
0


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