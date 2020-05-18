Реакция УАФ на спарринг Зари и Днепра-1: Статус товарищеского матча должен быть подтвержден

Заместитель спортивно-медицинского комитета УАФ Максим Бецко прокомментировал информацию о товарищеском матче между "Зарей" и "Днепром-1" во время карантина.

"Любые массовые, в том числе и спортивные, мероприятия пока запрещены в Украине. Если кто-то играет товарищеские матчи, то статус этого матча, как товарищеского, должен быть подтвержден. Если это какая-то тренировочная игра, то это одно дело. Но у нас нет информации, что такие матчи проходят.

Грань между тренировкой и товарищеской игрой мне неизвестна. Мне трудно сказать, что можно назвать товарищеской игрой, а что – тренировкой. Если две команды перебрасывали через забор мяч, то это тренировка. Но я не знаю деталей этого то ли матча, то ли тренировки", – сказал Бецко.