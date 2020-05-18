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Ворскла продлила контракт с капитаном команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Владимир Чеснаков остается в Полтаве

Ворскла продлила контракт с капитаном команды
Новина українською

Полтавская "Ворскла" объявила о подписании нового контракта с капитаном команды, защитником Владимиром Чеснаковым.

Новое соглашение с 32-летним футболистом подписано по системе "1+1".

Напомним, что Чеснаков — воспитанник "Ворсклы", и провел в полтавском клубе всю свою карьеру. В текущем сезоне Владимир провел за "Ворсклу" 23 матча во всех турнирах.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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