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Ворскла продлила контракт с капитаном команды
Владимир Чеснаков остается в Полтаве
Полтавская "Ворскла" объявила о подписании нового контракта с капитаном команды, защитником Владимиром Чеснаковым.
Новое соглашение с 32-летним футболистом подписано по системе "1+1".
Напомним, что Чеснаков — воспитанник "Ворсклы", и провел в полтавском клубе всю свою карьеру. В текущем сезоне Владимир провел за "Ворсклу" 23 матча во всех турнирах.
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Источник:ФК Ворскла
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