Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герега: Была идея купить Карпаты, но они не продавались
А затем и желание бизнесмена пропало
Вице-президент УАФ Александр Герега рассказал, почему ему не удалось купить "Карпаты".
"Действительно, была такая идея. Мы встречались с одним из владельцев клуба. Мы разговаривали, но "Карпаты" не продавались. Но даже если бы продавались, меня футбольный клуб не интересует. Я хочу приезжать на футбольный стадион и оттуда выйти с нормальным настроением, а не чтобы сердце выпрыгивало, нет", — рассказал Герега.
Напомним, что на данный момент "Карпаты" расположились на последней строчке турнирной таблицы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:LB
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Инспектор ( )
18.05.2020 в 21:08
Ответить
0
0
armik (Киев)
18.05.2020 в 21:17
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...