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Герега: Была идея купить Карпаты, но они не продавались

Премьер-лига
(1 голосов)

А затем и желание бизнесмена пропало

Герега: Была идея купить Карпаты, но они не продавались
Новина українською

Вице-президент УАФ Александр Герега рассказал, почему ему не удалось купить "Карпаты".

"Действительно, была такая идея. Мы встречались с одним из владельцев клуба. Мы разговаривали, но "Карпаты" не продавались. Но даже если бы продавались, меня футбольный клуб не интересует. Я хочу приезжать на футбольный стадион и оттуда выйти с нормальным настроением, а не чтобы сердце выпрыгивало, нет", — рассказал Герега.

Напомним, что на данный момент "Карпаты" расположились на последней строчке турнирной таблицы.

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В статье: Карпаты (Львов) Александр Герега
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Источник:
LB

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
18.05.2020 в 21:08
Странная подача материала - была такая идея купить футбольный клуб Карпаты. Но футбольный клуб Герегу не интересует? Кто нибудь понял смысл?
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armik (Киев)
18.05.2020 в 21:17
Что непонял? Сходил, посмотрел на это стадо баранов и очко опустилось.
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