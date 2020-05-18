Герега: Была идея купить Карпаты, но они не продавались

Вице-президент УАФ Александр Герега рассказал, почему ему не удалось купить "Карпаты".

"Действительно, была такая идея. Мы встречались с одним из владельцев клуба. Мы разговаривали, но "Карпаты" не продавались. Но даже если бы продавались, меня футбольный клуб не интересует. Я хочу приезжать на футбольный стадион и оттуда выйти с нормальным настроением, а не чтобы сердце выпрыгивало, нет", — рассказал Герега.

Напомним, что на данный момент "Карпаты" расположились на последней строчке турнирной таблицы.