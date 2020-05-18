Богдан Михайличенко: Из Зари легче перейти в Европу чем из Динамо

Защитник "Зари" Богдан Михайличенко рассказал, почему решил перейти в луганскую команду на полноценный контракт.

"Меня набрал агент и сказал, что Караваев перейдет в "Динамо", можем так сделать, и "Динамо" хочет, чтобы я перешел в "Зарю". Я тогда уже понимал, что в 22-23 года мне будет тяжело куда-то перейти из "Динамо". Опять будет аренда, аренда. Аренда – это совсем другое, чем когда у тебя полноценный контракт с клубом.

Я понимал, что если буду себя проявлять, то "Заря" меня продаст, я буду двигаться дальше.

Из "Зари" легче перейти в Европу чем из "Динамо". Если я проявлю себя и будет какое-то хорошее предложение, "Заря" не будет ждать, сразу меня отпустит, продаст, и я буду развиваться дальше.

Я хочу играть и прогрессировать. А в "Динамо" уже есть хороший молодой левый защитник, игрок сборной, который хорошо себя проявляет. Я быть вторым не хочу, не хочу быть под кем-то" — сказал Михайличенко.