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Богдан Михайличенко: Из Зари легче перейти в Европу чем из Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник рассказал о том, как Заря выкупила его контракт у Динамо

Богдан Михайличенко: Из Зари легче перейти в Европу чем из Динамо
Новина українською

Защитник "Зари" Богдан Михайличенко рассказал, почему решил перейти в луганскую команду на полноценный контракт.

"Меня набрал агент и сказал, что Караваев перейдет в "Динамо", можем так сделать, и "Динамо" хочет, чтобы я перешел в "Зарю". Я тогда уже понимал, что в 22-23 года мне будет тяжело куда-то перейти из "Динамо". Опять будет аренда, аренда. Аренда – это совсем другое, чем когда у тебя полноценный контракт с клубом.

Я понимал, что если буду себя проявлять, то "Заря" меня продаст, я буду двигаться дальше.

Из "Зари" легче перейти в Европу чем из "Динамо". Если я проявлю себя и будет какое-то хорошее предложение, "Заря" не будет ждать, сразу меня отпустит, продаст, и я буду развиваться дальше.

Я хочу играть и прогрессировать. А в "Динамо" уже есть хороший молодой левый защитник, игрок сборной, который хорошо себя проявляет. Я быть вторым не хочу, не хочу быть под кем-то" — сказал Михайличенко.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Михайличенко
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Источник:
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
18.05.2020 в 22:28
там же Суркис вот и вся проблема --не себе не людям хай лежит
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Черноморчик (Одесса )
18.05.2020 в 22:22
правильно мыслит парень . в Киеве если заиграешь то не отпустят , а если не пробьешься в состав то и на фиг ни кому не будешь нужен .
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