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Михаил Метревели поддержал перенос выборов президента УПЛ
Интересная реакция одного из кандидатов
Кандидат в президенты УПЛ, эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели поддержал очередной перенос выборов президента Лиги.
"Поддерживаю перенос выборов в УПЛ. Наверное, сейчас не самое лучшее время для этого, учитывая сложности запуска чемпионата.
Но, не согласен с утверждениями руководителей некоторых клубов о том, что у кандидатов нет программ. Это не так. Программы есть, нет пула", - написал Метревели в Фейсбуке.
Напомним, что выборы были в очередной раз перенесены на неопределенный срок.
Ранее свои кандидатуры выдвигали Олег Смалийчук, Михаил Метревели и Александр Шевченко, однако теперь, очевидно, всем кандидатам придется проходить процедуру регистрации заново.
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