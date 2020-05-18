Михаил Метревели поддержал перенос выборов президента УПЛ

Кандидат в президенты УПЛ, эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели поддержал очередной перенос выборов президента Лиги.

"Поддерживаю перенос выборов в УПЛ. Наверное, сейчас не самое лучшее время для этого, учитывая сложности запуска чемпионата.

Но, не согласен с утверждениями руководителей некоторых клубов о том, что у кандидатов нет программ. Это не так. Программы есть, нет пула", - написал Метревели в Фейсбуке.

Напомним, что выборы были в очередной раз перенесены на неопределенный срок.

Ранее свои кандидатуры выдвигали Олег Смалийчук, Михаил Метревели и Александр Шевченко, однако теперь, очевидно, всем кандидатам придется проходить процедуру регистрации заново.