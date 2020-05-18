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Михаил Метревели поддержал перенос выборов президента УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Интересная реакция одного из кандидатов

Михаил Метревели поддержал перенос выборов президента УПЛ
Новина українською

Кандидат в президенты УПЛ, эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели поддержал очередной перенос выборов президента Лиги.

"Поддерживаю перенос выборов в УПЛ. Наверное, сейчас не самое лучшее время для этого, учитывая сложности запуска чемпионата.

Но, не согласен с утверждениями руководителей некоторых клубов о том, что у кандидатов нет программ. Это не так. Программы есть, нет пула", - написал Метревели в Фейсбуке.

Напомним, что выборы были в очередной раз перенесены на неопределенный срок.

Ранее свои кандидатуры выдвигали Олег Смалийчук, Михаил Метревели и Александр Шевченко, однако теперь, очевидно, всем кандидатам придется проходить процедуру регистрации заново.

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В статье: Михаил Метревели выборы УПЛ
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Источник:
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.05.2020 в 22:26
эта троица не подходит 0ни левые не наши--какой из них президент УПЛ просто громко звучит --выбирать надо достойного Гусева хороший честный парень а эти будут работать только языком сразу видно по их расказах --не то
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