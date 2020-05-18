Жилмар: Батиста сам позвонил в Федерацию и сказал, что Жилмар не может работать главным тренером

Экс-тренер "Львова" Жилмар рассказал, почему он был вынужден покинуть львовский клуб.

— Как вас назначили тренером, если у вас не было лицензии PRO от УЕФА?

– Ребята знали, что у меня только лицензия А.

- Журналисты писали, что у вас диплом, который даже Бразильская Федерация не признает.

– Просто бразильский диплом, как говорят некоторые ребята в шутку – это, как туалетная бумага. И это правда. Работать в Европе, и в чемпионате Украины – можно только с дипломом УЕФА. У меня на то время был УЕФА А и Бразильский PRO.

- Как вы считаете, чей это промах и ошибка: ваш, клуба или Федерации?

– Это не моя ошибка, извините. Допустим, я президент команды, звоню тебе, знаю, что у тебя лицензия А, но все равно предлагаю тебе работу, федерация, конечно же тоже знает про тебя, потому что ты первый темнокожий тренер в премьер-лиге, и они, конечно же тоже должны знать, что у тебя нет лицензии PRO.

Я начинаю работу, 4 матча прошло. А потом…

- И что произошло потом?

– Батиста сам позвонил в Федерацию и сказал, что Жилмар не может работать главным тренером. Ему ответили, что можно поставить ассистента, у которого есть лицензия PRO и Жилмар сможет работать.

Я предложил взять Лазоренко моим ассистентом, у него есть лицензия PRO, и мы с ним уже работали вместе, это бы все решило. Но Батиста сказал, что этого не будет.

Еще меня могли отправить учится на курсы PRO и параллельно я бы тренировал клуб дальше. Сначала руководство согласилось, но потом нет. Потому что я не захотел ставить их игроков.

Наверное, я начал мешать их планам, потому что это неправильно – ставить слабых игроков в состав. И причем, это не Боровиков мне говорил, а Батиста рассказывал, кого нужно ставить, а кого нет.