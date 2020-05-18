Караваев: Во всех клубах, где я играл, не было такого груза ответственности, как в Динамо

Латераль "Динамо" Александр Караваев вспомнил свой трансфер из "Зари", сравнив киевскую и луганскую команды.

"Когда я перешел из "Зари" в "Динамо", увидел другое соответствие уровню футбольного клуба и другие требования. Во всех клубах, где я играл, не было такого груза ответственности, как в "Динамо".

"Заря", конечно, изменилась. Видно, что все те игроки, с которыми я играл год-два назад, прибавили в игровых действиях и приобрели большую уверенность. Не скажу, что прибавили в технических или тактических показателях, но все идет из головы.

Талант молодых игроков было видно еще тогда, когда их брали в "Зарю". Поскольку опыта уже много, плюс есть уверенность в себе, это и выливается в результаты команды", – заявил Караваев.

Напомним, что кроме "Динамо" и "Зари" Караваев также играл за "Шахтер" (ни разу в основе), "Севастополь", и "Фенербахче".