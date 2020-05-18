Левандовски: Хочу добиться успеха как тренер, когда-нибудь поработать с Шахтером

Экс-полузащитник "Шахтера", а ныне главный тренер польской "Термалики" Мариуш Левандовски поделился своими тренерскими планами на будущее.

– В "Термалике" молодая команда. Хороший коллектив? Есть цель выйти в Экстраклассу?

– У нас хороший президент. Клуб готов, есть все условия, чтобы выступать в высшей лиге. Но прежде нам еще нужно показать на футбольном поле, что и со спортивной точки зрения мы к этому готовы. Передо мной тяжелая задача, но я ее не боюсь и считаю, что мы можем это сделать. В первой половине сезона команда потеряла много очков. Нужно наверстывать, догонять тех, кто впереди.

– Многие подопечные Луческу сегодня уже сами осваивают тренерскую деятельность – вы, Езерский, Вирт, Кобин. Есть такой опыт у Шевчука. У Тимощука, Дуляя, Срны – работа ассистентов. Мистер дал хорошую футбольную школу? Что-то взяли себе от него?

– Конечно, я помню работу каждого тренера, будь то "Шахтер" или сборная Польши. Но когда играешь, не так много замечаешь. Ты футболист и слушаешься наставника. Уже сейчас, когда стал тренером, я вспоминаю, как действовал один или второй. Кое-что из тренировочного процесса можно применять. Но все же нужно иметь свое. Каждый тренер индивидуален – срисовать с кого-то тяжело.

– Какой вы? Жесткий тренер? Или идете на компромисс с игроками, готовы все обсуждать, узнавать мнение?

– Тяжело о себе говорить. Скажу так: я справедлив. Не могу сдерживаться, если ребята на поле не относятся к своему делу серьезно. Тогда я очень жесткий, а слышно меня в другом конце города. А когда есть за что похвалить, можно и похвалить. Но я требовательный, ребята это знают. Только с серьезным подходом можно добиться успеха. Конечно, можно повеселиться и посмеяться, но всему свое время.

– О чем мечтаете?

– Говорят, мечты всегда сбываются. Хочу добиться успеха как тренер. Как футболист относился ко всему очень серьезно, так и сейчас. Конечно, хотелось бы когда-нибудь быть тренером "Шахтера". Жизнь покажет. Недавно смеялся: когда начинал в Польше, у команды были оранжевые цвета. Вторая из маленького города, потом "Шахтер". И сейчас, уже как тренер, первая и вторая команды – обе с оранжевыми цветами. Может, будет и третья? Сейчас я очень доволен, что работаю в "Термалике". Серьезные люди, можно строить команду. И набираться опыта как тренер, ведь человек учится всегда. Многое зависит от того, какая у тебя команда. Каждый тренер хотел бы иметь в распоряжении футболистов, как в великих клубах. Им можно говорить сделать так и так, зная, что их голова и взгляд всегда подняты. А есть этапы, когда нужно смотреть, как человек принимает мяч. И в этом случае уже ты должен помочь ему стать футболистом. Задача тренера – чтобы никто не останавливался и ежедневно улучшал свою игру.